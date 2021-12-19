"ŞIRNAK HAMSİ GÜNÜ" VESİLESİYLE SANATÇI EKİN UZUNLAR'IN SAHNE ALDIĞI KONSER PROGRAMI DÜZENLENDİ

ŞIRNAK (Habermetre) - Şırnak Valiliğimizin Rize Belediyesi, Şırnak Belediyesi, Çaykur Genel Müdürlüğü ve Şırnak Üniversitesi ile müştereken hazırladığı "Hamsi Günü" etkinliği kapsamında Şırnak İlimizde sanatçı Ekin Uzunlar'ın sahne aldığı konser programı düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezindeki konser programı, Valimiz Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan Hanımefendi ile birlikte Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve gençlerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Konsere katılanların pek çok şarkıya koro halinde eşlik ettiği coşkulu bir ortamda geçen programda Sanatçı Ekin Uzunlar, kemençesi eşliğinde birbirinden güzel şarkılar söyleyerek dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Vali Pehlivan'ın da bir Karadeniz türküsüne eşlik ettiği programın ardından, Şehri Nuh Otel'de hediye takdimi gerçekleştirildi.

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