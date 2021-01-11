Sinop Belediye Başkanı Ayhan'dan gazetecilere ziyaret

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Ayhan, belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Kentte yapılması planlanan Kent Meydanı ve Çevre Yolu projelerine ilişkin de bilgiler veren Ayhan, Sinop için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu