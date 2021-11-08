Sınavlara hazırlanan gençler destekleme ve yetiştirme kurslarından memnun

KARABÜK (AA) - Karabük Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarında sınavlara hazırlanan gençler, aldıkları eğitimlerden büyük memnuniyet duyuyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla Türkiye genelinde okullarda ve halk eğitim merkezlerinde başlatılan kurslar devam ediyor.

Bu kapsamda Karabük Halk Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara 250 mezun öğrenci başvurdu. Adaylar, Kpss ve üniversite sınavını kazanmak için burada yoğun çalışma yürütüyor. Branş öğretmenlerinden eğitim alan öğrenciler, MEB tarafından dağıtılan yardımcı kitaplardan da yararlanıyor.

"Öğrencilerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, bakanlığın 8 ve 12'inci sınıfların ardından 7 ve 11'inci sınıflarla ilgili okullarda açtığı kursların devam ettiğini anlattı.

Okulların açılmasıyla öğrencilere ücretsiz kitapları ulaştırdıklarını belirten Akbaş, "Bu konuyla ilgili Bakanlığımız yeni çalışma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığının ana sayfasında yardımcı kaynak kitabıyla ilgili dokümanlarımız var. Özellikle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Liselere Geçiş Sınavı'yla (LGS) ilgili ilk etapta ekim başında 5 bin soru paketi yayınlandı. Kasımda da bu soru paketlerimiz güncellenerek öğrencilerimizin hizmetine açıldı. Bu ay yardımcı kaynak kitaplarının dokümanlarını da kitap olarak öğrencilerimize ulaştıracağız." diye konuştu.

Akbaş, halk eğitim merkezlerinde de destekleme ve yetiştirme kurslarını açtıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kurslarımız mezun öğrencilere yönelik. Halk Eğitim Merkezi'mizde 250 öğrencimiz hafta içi ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarımıza devam ediyor. Burada mezun öğrenciler hem üniversiteye hazırlıkla ilgili hem de KPSS ile ilgili dersler alıyor. Burada da Bakanlığımızın yayınladığı yardımcı kaynaklar müdürlüğümüz tarafından öğrencilerimize gösteriliyor. Zaman zaman bu kaynakların fotokopileri çekilerek öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. Öğrencilerimiz burada hem üniversiteye hem de KPSS'ye hazırlık konusunda ellerinden gelen gayreti gösteriyor."

"Derslerimiz güzel ve verimli geçiyor"

Kursiyerlerden Büşra Dilara Karaer de kursa 3 ay önce başladığını, tarih, coğrafya, matematik ve Türkçe dersleri aldığını belirterek, "Kurs bitene kadar devam etmeyi düşünüyorum. Kurslar tamamen ücretsiz. Öğretenlerimiz çok kaliteli, dersler çok iyi, çok memnunum. Herkese tavsiye ederim." dedi.

İki aydır kursa gelen Gizem Cebeci de derslerin çok verimli geçtiğini dile getirerek, "Fizik, kimya, biyoloji ve matematik dersleri alıyorum. Hocalarımız gayet başarılı ve dersleri iyi anlatıyorlar. Sınav zamanına kadar kurslarımız devam edecek." diye konuştu.

Betül Yazar ise "Derslerimiz güzel, verimli ve en önemlisi de eğlenceli geçiyor. Özellikle ücretsiz olması burayı cezbediyor." ifadesini kullandı.