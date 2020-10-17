Silivri'de gök gürültü sağanak
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Silivri'de gök gürültü sağanak

17.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 17.10.2020 18:08
Silivri'de gök gürültü sağanak

Uğur Samet AVCI / SİLİVRİ'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Uğur Samet AVCI/ SİLİVRİ'de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu.

Silivri'de akşam saatlerinde hava karardı. Gökyüzünü saran kara bulutların ardından gök gürültülü sağanak etkili oldu. Fener Mahallesi'nde sağanaktan dolayı yollarda su birikintileri oluştu. Yağış ilçe merkezinde ve Çanta Mahallesi'nde de etkili oldu.

 


Silivri'de gök gürültü sağanak
Silivri'de gök gürültü sağanak
Silivri'de gök gürültü sağanak
Silivri'de gök gürültü sağanak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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