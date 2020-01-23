Shkodran Mustafi Mesut Özil Hakkında Konuştu
Arsenal'in Alman defans oyuncusu Shkodran Mustafi, vatandaşı ve takım arkadaşı Mesut Özil'in takımdaki yeri ve yeni teknik direktörleri Mikel Arteta'yla geçirdiği form değişikliği hakkında konuştu.
23.01.2020 22:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 22:19
Arsenal'in Alman defans oyuncusu Shkodran Mustafi, vatandaşı ve takım arkadaşı Mesut Özil'in takımdaki yeri ve yeni teknik direktörleri Mikel Arteta'yla geçirdiği form değişikliği hakkında konuştu.
Kaynak: Dugout
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