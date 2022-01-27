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Seyyar çiçekçilerden Büyükşehir çıkarması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Seyyar çiçekçilerden Büyükşehir çıkarması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli seyyar çiçekçileri ağırlayarak sorunlarını dinledi, çözüm önerileri sundu.

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirli seyyar çiçekçileri ağırlayarak sorunlarını dinledi, çözüm önerileri sundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Çiçekçiler Federasyonu Başkanı Yüksel Ördekoğlu ile seyyar çiçekçileri ağırladı. Başkan Tunç Soyer, seyyar çiçekçilerin sorunlarını dinledi, çözüm önerileri sundu. Çiçekçiler, çalışma şartlarını iyileştiren Başkan Soyer'e teşekkür plaketi ile nergis çiçeği verdi. Başkan Soyer, aileleriyle birlikte kendisini ziyarete gelen 3 aylık Ayfer Nur Ördekoğlu ve 1,5 yaşındaki Elisa Demirdöven'le yakından ilgilendi. - İZMİR

Seyyar çiçekçilerden Büyükşehir çıkarması

Seyyar çiçekçilerden Büyükşehir çıkarması

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Tunç Soyer, İzmir, Yerel, Haber

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