Serif Barış kimdir? Serif Barış mesleği ne? Serif Barış kaç yaşında, nereli?

PROF. SERİF BARIŞ KİMDİR?

1980 - 1984 Lisans

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1986 - 1989 Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik (Yl) (Tezli), Türkiye

1989 - 1995 Doktora

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik (Dr), Türkiye

Yüksek Lisans

Q STRUCTURE OF THE KANTO REGION, JAPONYA

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik (Yl) (Tezli)

1995 Doktora

Pattern recognition technique for prediction of strong earthquakes in the North Anatolian fault zone, Turkey

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik (Dr)

2003 - Devam EdiyorAnabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2012 - 2015Bölüm Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2007 - 2015Erasmus Koordinatörü

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2010 - 2014Rektör Danışmanı

Kocaeli Üniversitesi, Rektörlük

2006 - 2012Bölüm Başkan Yardımcısı

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2004 - Devam EdiyorProf.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2003 - 2004Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

1998 - 2003Doç.Dr.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü

1986 - 1997Araştırma Görevlisi

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü