Serif Barış kimdir? Serif Barış mesleği ne? Serif Barış kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Serif Barış kimdir? Serif Barış mesleği ne? Serif Barış kaç yaşında, nereli?

31.10.2020 22:17 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:20
Serif Barış kimdir? Serif Barış mesleği ne? Serif Barış kaç yaşında, nereli?

Ekranlarda yorumcu kimliği ile öne çıkan Serif Barış hakkında Serif Barış kaç yaşında, nereli? Serif Barış kimdir? Serif Barış mesleği ne gibi sorular soruluyor. İşte Serif Barış hayatı ve biyografisi!

Dikkat çekici yorumları ile öne çıkan Serif Barış bilim adamı kimliği yanında yorumcu yönü de vardır. Peki, Serif Barış kimdir? Serif Barış mesleği ne? Serif Barış kaç yaşında, nereli?

PROF. SERİF BARIŞ KİMDİR?

1980 - 1984 Lisans

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

1986 - 1989 Yüksek Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik (Yl) (Tezli), Türkiye

1989 - 1995 Doktora

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik (Dr), Türkiye

Yüksek Lisans

Q STRUCTURE OF THE KANTO REGION, JAPONYA

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik (Yl) (Tezli)

1995 Doktora

Pattern recognition technique for prediction of strong earthquakes in the North Anatolian fault zone, Turkey

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik (Dr)

2003 - Devam EdiyorAnabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2012 - 2015Bölüm Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2007 - 2015Erasmus Koordinatörü

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2010 - 2014Rektör Danışmanı

Kocaeli Üniversitesi, Rektörlük

2006 - 2012Bölüm Başkan Yardımcısı

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2004 - Devam EdiyorProf.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

2003 - 2004Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü

1998 - 2003Doç.Dr.

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü

1986 - 1997Araştırma Görevlisi

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü

İlgili Haberler

Can Ataklı kimdir? Can Ataklı kaç yaşında, nereli?
Can Ataklı kimdir? Can Ataklı kaç yaşında, nereli?
Kemal Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!
Kemal Öztürk kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!
Adil Gür kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!
Adil Gür kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve hakkında bilgiler!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevket Çoruh Burak Özçivit Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Tamer Tuna Yücel İldiz Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serif Barış kimdir? Serif Barış mesleği ne? Serif Barış kaç yaşında, nereli? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 22:20:29. #1.14#
title