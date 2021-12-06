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'Seramik Biçimlendirme Kursu' kadınlardan yoğun ilgi görüyor

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'Seramik Biçimlendirme Kursu' kadınlardan yoğun ilgi görüyor

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde 'Seramik Biçimlendirme Kursu' açıldı.

Haftanın 5 günü gerçekleştirilen kurslarda, günlük 8 saat eğitim veriliyor.Kursiyerlere, sucuk, plaka, çimdikleme ve sıvama yöntemi, döküm yoluyla şekillendirme, dekorlama, sır hazırlama, pano tasarımı yapma ve şekillendirme gibi teknikler öğretiliyor.

Yıldırım'da ilk kez açılan seramik biçimlendirme kursuna katılan kadınlar, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de el becerilerini geliştiriyor.Bu branşta eğitim alanlar; turistik ve hediyelik eşya yapan işletmelerde, seramik fabrika ve kendi ev atölyelerinde üretim yaparak gelir elde edebilecek.

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