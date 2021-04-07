Şentop, Azerbaycan Ombudsmanı Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Malkoç'u kabul etti

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.

ANKARA (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u kabul etti.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Ombudsmanı Sabina Aliyeva ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'u makamında kabul etti. Şentop, kabulde yaptığı konuşmada, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde İnsan Hakları Komisyonu Başkanımız Hakan Çavuşoğlu ile Sayın Kamu Başdenetçimiz, Ermenistan'ın insan hakları ihlallerine ilişkin incelemelerde bulunmak için Azerbaycan'ı ziyaret ettiler. Onun öncesinde bende bir heyetle Azerbaycan'ı ziyaret etmiştim. İnsan Hakları Komisyonu Başkanımız Hakan Çavuşoğlu yanımdaydı. Gence'yi de ziyaret ettik orada. Ermenistan'ın yapmış olduğu uluslararası hukuk alanında bir savaş suçu olarak nitelendirilebilecek insan hakları ihlallerini dünyaya daha fazla duyurulması bakımından bunun bir vesile olacağını düşündüm. Aynı zamanda Gence'deki kardeşlerimizin de acılarını paylaşmayı arzu etmiştik. Gerek insan hakları komisyonumuz gerek kamu baş denetçiliğimiz bu konuda daha geniş çalışma yaptılar. İnsan Hakları Komisyonu Başkanımız Hakan Çavuşoğlu onlarda çalışmalarını tamamlamışlar. Biz de hazırlanan raporun 22 Nisan perşembe günü lansmanını yapacağız. Ermeni diasporası 24 Nisanı özel bir gün olarak ilan etmeye çalışıyor bizde bunun öncesinde yaptığımız çalışmaları dünya kamuoyuyla paylaşmayı arzu ediyoruz. Ermenistan'ın uluslararası meselelerdeki menfi tutumuna mukabil Azerbaycan'ın yapıcı duruşu takdire şayandır. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatında Azerbaycan'ın gündeme getirdiği öneriler, ülkenizin uluslararası ilişkilerde olumlu gündem yaklaşımının önemli bir tezahürüdür" dedi.

Aliyeva ise, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki saha savaşının bittiğini belirterek, "Sahada savaş bitti ama bizim sahada savaş devam etmektedir. 44 günlük muharebe döneminde benim devletime Türkiye baş ombudsmanlık olarak geldi, birlikte Gence'ye gittik. ve orada güzel esaslı bir rapor hazırlanarak Türkiye Ombudsmanlığı tarafından ve tüm ilgili makamlara gönderildi. Ermenistan tarafından ekolojik dini abidelere zarar verildi. İmamzade gibi bir mabedimiz var çok uzakta olmayan bir kilise var bu da zarar görmüş. Biz onu da inşa ediyoruz. Bir Azerbaycan vatandaşı olarak Türkiye'nin bize gösterdiği destek için çok teşekkür ederim. Bu destek sözle ifade edilemez. Bu bizim yüreğimizden gönlümüzden gelmektedir. Bu ilişkiler bizim Cumhurbaşkanlarımız tarafından kurulmuştur. Sayın İlham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulmuştur. 44 günlük savaş döneminin sonuna bizim zafere ulaşmamızda elbette Türkiye'nin çok büyük desteği olmuştur. Hem ombudsman hem Azerbaycan vatandaşı olarak bunu her zaman yüreğimizde gönlümüzde hissediyor ve ifade ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı