Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu - Fındıklı

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, Türkiye'nin geliştikçe, büyüdükçe hem siyasal anlamda etkisinin hem de dünya ekonomisi içerisindeki payının arttığını söyledi.

Fındıklı, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen, "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nda yaptığı konuşmada, illerin ekonomik beklentilerini tespit etmeye çalıştıkları toplantının 62'ncisini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çalışmaya büyük önem verdiklerini aktaran Fındıklı, forumun tamamlanmasının ardından sektörel anlamda da ayrıca çalışma yapacaklarını vurguladı.

Fındıklı, bir yandan Türkiye'nin kalkınması ve refahın artması noktasında çalıştıklarını, bir yandan da dünya ile yarışa devam edildiğine dikkati çekerek, "Türkiye geliştikçe, büyüdükçe hem siyasal anlamda etkisi hem de dünya ekonomisi içerisindeki payı artıyor. Öyle olunca da Türkiye artık göz önüne çıkan, kimine göre durdurulması gereken, kimine göre çelme takılması gereken bir ülke olarak görülüyor. 15 yılda siyasi hayatımızda içeriden ve dışarıdan bir çok engelleri atlaya atlaya geliyoruz. Resmen engelli koşu yaparak geliyoruz." dedi.

Tüm bunlara rağmen Türkiye'yi üç kat büyütmeyi başardıklarını ifade eden Fındıklı, şu değerlendirmede bulundu:

"Milli gelirimizi üç kat artırdık. 10 bin doların üzerine çıkardık kişi başı gayri safi milli hasılamızı. İhracatımızı üç katına çıkarttık. Türkiye'yi 800 milyar dolar ticaret hacmine ulaştırdık. Bunlar yeter mi? Yetmez, 2023 hedeflerine doğru da devam edeceğiz. Bu arada da hem içeriden hem de dışarıdan vesayet savaşlarıyla, terör savaşlarıyla hatta ekonomiye yapılan saldırılarla mücadele ediyoruz."

Fındıklı, 15 Temmuz'dan sonra hem batıdaki ekonomistlerin tamamının hem de içerideki bazı ekonomistlerin Türkiye'nin bu darbe girişimine dayanamayacağını öne sürdüklerini anımsatarak, "Türkiye'nin geriye gideceği, ekonomisinin ve siyasi istikrarın çökeceği noktasında görüş bildirdiler, notlarımızı da ona göre verdiler ama Allah'a hamdolsun, biz 2017 yılında da G20 ülkeleri içerisinde en hızlı ve en çok büyüyen birinci ülke olduk. 7,4 ile kapattık. Bu dünyayı şaşırtıyor. Türkiye bütün saldırılara rağmen büyüyor." diye konuştu.