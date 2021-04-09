Son dakika haber... SEDAT PEKER'İN VİLLASINDA ARAMA SONA ERDİ

"Seni öldürüp tecavüz edeceğiz" diye tehdit edilen fenomen gözyaşları içinde yardım istedi

İnanması güç ama 69 milyon dolara sattı! Değişen dünyaya ayak uyduranın hayatı değişiyor

En son bu şekilde görüntülenmişti! Prens Philip 99 yaşında hayata gözlerini yumdu

Bir son dakika haberine göre SEDAT Peker'in Beykoz'daki villasındaki polis araması sona erdi.

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA- SEDAT Peker'in Beykoz'daki villasındaki polis araması sona erdi.

İstanbul merkezli 5 ilde Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Peker'in Beykoz'daki villasına da sabah saatlerinde polis geldi. Ekipler villaya girerek arama başlattı. Villadaki araçlarda da arama yapıldı Polis, villadaki lüks cipi de didik didik aradı. Arama yaklaşık 10 saat sürdü. Polisler villadan saat 15.30'da ayrıldı. Arama yapılan lüks villa havadan da görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı