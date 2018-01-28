Savaş Müzesine Yoğun İlgi

Savaş müzesine yoğun ilgi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilen Savaş müzesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan mağara savaş müzesi yapılmıştı. Zamanla tahrip olan mağara Şahinbey Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilmişti. Gaziantep'in kurtuluş tarihi olan 25 Aralık'ta açılan müze yoğun ilgi görüyor. Mağaranın içinde kurtuluş mücadelesi anılarını anlatan figürler ziyaretçilere o dönemde yaşanan zorlukları anlatıyor. Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar ise, Müzenin kendilerini geçmişe götürdüğünü, aslına uygun olduğunu, kurtuluş mücadelesinin ne kadar zor şartlar altında yapıldığını gösteriyor. Ziyaretçiler Savaş Müzesini restore eden Şahinbey belediyesine teşekkür etti.