Sarıyer'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Sarıyer'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

21.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 19:08
Sarıyer'de otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Sarıyer'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Sarıyer'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeköy'den Kireçburnu istikametine giden Ozan G. (40) yönetimindeki 34 BAL 409 plakalı otomobil, Bahçe Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Ormanlık alanı girerek yaklaşık 70 metre sürüklenen ve bir elektrik direğini deviren otomobil, ağaca çarparak durabildi.

Kazada ayağı kırıldığı belirlenen sürücü, ormanlık alandan ambulansa, polis ve sağlık ekiplerinin omuzlarında taşındı. Sürücü Florence Nightingale Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde çalışma yaparken, otomobilin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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