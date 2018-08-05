- Sapanca'dan sonra Gaziantep'te yürek burkan köpek görüntüsü

Köpek ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Aylık bir erkek köpeğin ayağı ve kuyruğu kesilmiş halde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ayakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin yürek yakan görüntüsü hafızalardayken bu kez benzer bir görüntü Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaydedildi. Fevzipaşa mahallesinde bulunan İslahiye Belediyesine ait kum ocağında çalışanları sabah saatlerinde şantiye alanında yerde yatan bir köpek gördüler. Köpeğin ön sağ ayağı ve kuyruğunun kesik olduğunu fark eden şantiye çalışanları, yaralı köpeği gölge yere çektikten sonra su ve yiyecek verdi. Daha sonra Gaziantep Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Temsilcisine haber verilmesi üzerine, yaralı köpek Canlı Hayatı İyileştirme derneğine gönderildi. Veteriner hekimlerin tarafından tedavisine başlanan köpeğin kesilen ayağı ve kuyruk yarasının kurtlandığı belirtildi. Köpeğin ayağının ve kuyruğunun nasıl kesildiği araştırılırken, Yaralı köpeğin tedavisi devam ediyor.

(B.