Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 30,60-39,50 liradan satıldı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 30,60-39,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|5,00
|11,70
|Arpa
|Kg
|1,75
|1,82
|Buğday
|Kg
|2,25
|4,30
|Mısır
|Kg
|2,65
|3,45
|Kütlü pamuk
|Kg
|9,00
|20,00
|Preseli pamuk
|Kg
|30,60
|39,50
|Yağlık çiğit
|Kg
|3,00
|3,99
AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri
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