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Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsası
AA / Yasin Dikme - Haberler | Ekonomi

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 30,60-39,50 liradan satıldı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 30,60-39,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

11,70
ArpaKg1,75

1,82
BuğdayKg2,25

4,30
MısırKg2,65

3,45
Kütlü pamukKg9,00

20,00
Preseli pamukKg30,60

39,50
Yağlık çiğitKg3,00

3,99

AA / Yasin Dikme - Ekonomi Haberleri

Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haber

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