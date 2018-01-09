Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus kullanıcılarına müjde! Samsung Galaxy S8+ ve Galaxy S8 Plus kullanıcıları, yeni Android 8.0 Oreo güncellemesiyle Dolby Atmos desteğine kavuştu. Peki Dolby Atmos desteği ne yarar sağlayacak?

Dolby Atmos desteği ile iyileşme geliyor. Android 8.0 Oreo'nun en son beta sürümüyle beraber, Samsung'un 2017 amiral gemisi ailesinin ses kalitesi iyileşecek.

Güncellemeden sonra tek üzücü yanı sadece Qualcomm Snapdragon 835'li cihazlarda kullanılabilir olması. Ayrıca Samsung'un kendi Exynos 8895 çipsetli uluslararası modeller ise maalesef bu özellikten hiçbir zaman yararlanamayacak olmasıda kullanıcıları üzebilir.