Samsun Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı yapıldı Samsun Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Samsun Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başkanlığında Vali Osman Kaymak ve İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam'ın katılımıyla video konferans yöntemiyle sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda Havza'dan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve Havza-Vezirköprü-Ladik-Kavak-Asarcık İlçeleri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Kenan Pala yer aldı.

Toplantıda Bakan Pakdemirli tarafından tarım sektöründe koronavirüs tedbirleri ve çiftçilere yönelik uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Kaymak ve Sağlam da il genelinde tarım ve tarım işçilerine yönelik tedbirler hakkında bilgilendirme yaptı.

Genç, toplantının oldukça verimli geçtiğini dile getirerek, "Yaşanan süreçte alınacak yeni tedbirler üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Sektörün sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi birinci ağızdan Sayın Bakanımıza iletme imkanı bulduk. Bizlere bu imkanı verdiği için kendilerine teşekkür ediyorum." dedi

Kaynak: AA