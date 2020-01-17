Samsun'daki okullarda karne heyecanı

17.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:21

Kavak, Vezirköprü, Havza ve Bafra ilçelerindeki okullarda öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kavak'ta okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilere karneleri dağıtıldı.

Çakallı Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Kaymakam İbrahim Engin Şenay, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay İsmail Karaköse, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Uzun ile öğrenci velileri katıldı.

Öğrencilere karneleri, sınıflarında protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

Şenay, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "15 günlük tatil elbette sizin hakkınız. Bu tatil süresince gezin, oynayın ama kitap okumayı da ihmal etmeyin."dedi.

İlçede 280 öğretmen ve 3 bin 453 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Vezirköprü

Vezirköprü ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vezirköprü Özel Eğitim Uygulama Okulunda Kaymakam Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı törende öğrenciler, karne heyecanını yaşadı.

Karneleri dağıtan protokol üyeleri, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

İlçede okul öncesinde 1633, ilkokulda 7 bin 574, ortaokulda 6 bin 963 ve lisede 5 bin 331 öğrenci öğrenim görüyor.

Havza

Havza'da yarıyıl tatili dolayısıyla 6 bin 747 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Havza'da öğrenim gören 623 anaokulu öğrencisine gelişim belgesi, 1768 ilkokul, 2 bin 144 ortaokul ve 2 bin 212 lise öğrencisine de karne verildi.



Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrencilere karne dağıtarak mutluluklarına ortak oldu.

Özdemir, ilçede eğitim seviyesinin oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, "Çocuklar, şimdiden bir idealiniz olsun. Ülke olarak sizlere ihtiyacımız var. Bizim okumaktan ve başarılı olmaktan başka çaremiz yok. Siz bizim istikbalimiz, geleceğimizsiniz. Kendinize bir hedef koymanız, sizleri başarı için motive edecektir." dedi.



Sağlam da öğrencilerden tatil sürecini iyi değerlendirmelerini isteyerek, "Öğrencilerimizin yarıyıl tatilini verimli şekilde geçirmeleri ve dinlenmiş şekilde yeni döneme başlamaları gerekmektedir ama dinlenmek demek, boşa zaman harcamak değildir. Tatil sürecinde öğrencilerin daha çok kitap okumaları ve aileleri ile birlikte sosyal aktivitelerde bulunarak süreci geçirmeleri sağlamaları gerekmektedir." diye konuştu.

Karne dağıtımının ardından okulda, ilçe ve il genelinde yapılan yarışma ve müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Bafra

Bafra ilçesinde kanser hastası olması nedeniyle evde eğitim alan lise 2. sınıf öğrencisi Melike Gün'e karnesi, Kaymakam Cevdet Ertürkmen tarafından evinde verildi.

Ertürkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile öğretmenlerle Altınyaprak Mahallesi'ndeki evinde eğitim alan Melike Gün'ü ziyaret etti.



Yaklaşık 6 ay önce lenf kanseri teşhisi konulan ve okuluna gidemeyen 16 yaşındaki Gün'ün eğitim durumu ile ilgili bilgi alan Ertürkmen, Gün'e geçmiş olsun dileklerini iletip karnesini verdi.

Ertürkmen, "Moralini yüksek buldum. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur. Önümüzdeki karne için kendisi ile sözleştik. İnşallah okulunda sınıfında karnesini ben vereceğim. Ayrıca okuldan eve gelerek eğitim veren öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Gün de Ertürkmen'e teşekkür ederek, "Öğretmenlerim yardımcı oldu, okuldan geride kalmadım. Herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA