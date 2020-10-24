Samsun'da gönüllü gençler "köy" okulunu boyadı
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Samsun'da gönüllü gençler "köy" okulunu boyadı

24.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 24.10.2020 13:16
Samsun'da gönüllü gençler

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Alaçam Gençlik Merkezinde gönüllü gençler yakın zamana kadar "köy" statüsünde olan kırsal mahalledeki okulu boyadı.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Alaçam Gençlik Merkezinde gönüllü gençler yakın zamana kadar "köy" statüsünde olan kırsal mahalledeki okulu boyadı.

Gençler, "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında Gümüşova İlkokulunu boyamak için gönüllü oldu.

Gönüllü gençler, ilkokul öğrencileriyle birlikte okulun hem sınıflarını hem de dışını boyadı. Gençler, daha sonra ilkokul öğrencilerine spor malzemeleri, boyama ve hikaye kitabı ile maske dağıttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin gönüllü olmaları ve okulu boyamalarının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönüllülerin ilkokul öğrencileriyle çeşitli etkinlikler de yaptığını anlatan Kasapoğlu, "Genç Dönüşüm Projesi kapsamında ülke genelinde yapılan sınavlardan toplanan kalem setleri ile not defteri, boyama kitabı, maske ile spor malzemeleri çocuklarımıza dağıtıldı. Ayrıca Gençlik Merkezinde ürettikleri kitap ayraçlarını ve bileklikleri de hediye ederek çocukları mutlu ettiler." dedi.

Kasapoğlu gençlerin okul bahçesinde öğrencilerle unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları da oynadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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