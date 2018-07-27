Saman Yüklü Kamyon Yandı: 1 Yaralı

Çorum'un İskilip ilçesinde saman yüklü kamyonda çıkan yangında sürücü ağır yaralandı.

Yerliköy'de ikamet eden Mürsel Yaramış, 19 FG 930 plakalı kamyonuna saman balyalarını yükledikten kısa bir süre sonra kamyonun kasasından duman yükseldiğini fark etti. Yangına müdahale etmeye çalışan Yaramış, alevlerin arasında kaldı.

Ağır yaralı olarak ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırılan Yaramış, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen İskilip ve Bayat Belediyesine ait itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyonda, tarladan geçerken elektrik tellerine temas etmesi sonucu yangın çıktığı ifade edildi.