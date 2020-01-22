Sakarya'da trafik kazası: 5 yaralı

22.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:10

Hendek ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı istikameti giden Osman G. idaresindeki 54 RE 375 plakalı hafif ticari araç ile Düzce istikametine giden ve Hendek Oto Sanayi Bölgesine dönen Yılmaz T. idaresindeki 54 KP 477 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sevim G, Nazmiye G. ve Mehmet U. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA