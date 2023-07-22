Uzmanlar Plastik Su Şişeleri ve Damacanalar Konusunda Uyarıyor

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte uzmanlar, güneş altında bırakılan plastik su şişeleri ve damacanaların sağlık açısından risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Plastiklerin güneş ışığına maruz kalması sonucu çözünerek suya karışabileceği ve içerdikleri kimyasal maddelerin bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, cam şişelerin bu konuda daha güvenli bir seçenek olduğunu vurguluyor.

SICAKLIKLARIN artmasıyla birlikte uzmanlar güneş altında bırakılan plastik su şişeleri ve damacanalar konusunda uyarıda bulundu.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tunç Akkoç, "Çok uzun süre sıcağa, ısıya, güneşe maruz kalmış damacanaları kullanmamak gerekir. İstemediğimiz kimyasal maddeler, bakteriler, mikroorganizmalar oradan immün sistemimize giriş yapabilirler. Bu bağışıklık sistemimizi düşürür ve birçok hastalığa karşı açık duruma gelebiliriz" dedi.

"GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALAN PLASTİKLER ÇÖZÜNEREK SUYA KARIŞABİLİR"

"BAĞIŞIKLI SİSTEMİMİZ ZAYIFLAR VE BİRÇOK HASTALIĞA AÇIK DURUMA GELİRİZ"

"PLASTİK ŞİŞELER BİR KERE KULLANILMALI"

"CAM ŞİŞELER BU KONUDA ÇOK BAŞARILI"

Açık havada direk güneş ışınına maruz kalan şişelerin uzun süre muhafaza edilmesine dikkat çeken Akkoç, "Dışarıda suların bekletilmesi ki, şuan da hava sıcaklıkları malum ne kadar yüksek. Orada mutlaka kimyasal geçiyor. 1-2 saat içerisinde belki geçmeyebilir ama ben daha uzun süre maruz kalmasından bahsediyorum. Yani günlerce kalmasından bahsediyorum. Bunu için damacanalar giydirilebilir, koruyucu kılıflar içerisinde saklanabilir. veya cam şişeler tercih edilebilir ki cam şişeler bu konuda çok başarılıdır" şeklinde konuştu.