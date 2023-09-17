Türkiye'nin önderliğinde, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan ile kurulan Türk Dünyası Plastik Cerrahi Platformu, Orta Asya'daki sağlık turizmine katkı verecek.

Konya'da düzenlenen 12. Balkan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (BAPRAS) Kongresi için kente gelen Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, AA muhabirine, kongrenin oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Kongrede, Türkiye'nin önderliğinde, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Özbekistan ile Türk Dünyası Plastik Cerrahi Platformu'nu kurduklarını ifade eden Demirdöver, platformu kurmak için yaklaşık 6 aydır çalıştıklarını belirtti.

Platformun temel amacının, plastik cerrahi alanında daha ileriye gitmek olduğunu anlatan Demirdöver, "Plastik cerrahi konusunda, bilimsel içerik ön planda olacak şekilde karşılıklı değişim programları oluşturacağız." diye konuştu.

Demirdöver, Türkiye'nin plastik cerrahi alanında, sadece bulunduğu coğrafyanın değil, Avrupa ve ABD'nin de çok ilerisinde olduğunu kaydetti.

Ülke olarak, bunun en büyük avantajını sağlık turizminde yaşadıklarına işaret eden Demirdöver, "Orta Asya'daki Türk devletlerinde plastik cerrahi bu kadar iyi konumda değil. Biz, bilgi birikimimizi ve deneyimimizi onlarla paylaşıp, oralardaki eğitim kalitesini standardize etmek ve daha iyiye taşımak için bu platformu kurduk." ifadelerini kullandı.

Demirdöver, platformdaki ülkelerin ortak toplantılar düzenleyeceğini, fikir alışverişinin yanında karşılıklı değişim programlarıyla öğrenilen eğitimleri birbirlerine aktaracaklarını dile getirdi.

"Yanlış uygulamalar halk sağlığını tehdit ediyor"

Platformla yanlış cerrahi operasyonların da önüne geçileceğini vurgulayan Demirdöver, şöyle devam etti:

"Plastik cerrahinin bu ülkelerde çok iyi şekilde yapılanmamış olması, hastaların kendilerini plastik cerrah gibi tanıtan kişiler tarafından ameliyat edilmesiyle sonuçlanıyor. Bunun da önüne geçmek için, onların eğitim seviyelerini yükseltmeye ve daha iyi, daha başarılı işlere imza atabilmelerini sağlamaya çalışacağız. Maalesef ülkemizde de merdiven altı uygulamalar çok fazla yapılıyor. Çünkü estetiğe büyük bir talep var. Bu halkımız için ciddi bir problem ve halk sağlığını büyük bir oranda tehdit ediyor."