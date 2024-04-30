MÜGE ANLI CANLI İZLE! 30 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

Müge Anlı'nın 30 Nisan tarihli canlı yayını merakla bekleniyor. Ünlü sunucunun son bölümünde neler yaşandı? İşte Müge Anlı canlı izleme linki ve son bölüm detayları. Müge Anlı'nın 30 Nisan tarihli canlı yayınına ulaşmak için izleme linki arayanlar ve son bölümde neler yaşandığını merak edenler için detaylar haberimizde.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Beyin kanaması geçirdi, hastaneden kaçtı. 3 gündür kayıptı, Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

9 gün önce beyin kanaması geçiren 68 yaşındaki Atilla Bakır, tedavi gördüğü hastaneden 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da kayıplara karışmıştı, Atila Bakır kaybının üçüncü gününde bulundu.

12 gündür kayıp olan 17 yaşındaki kız akrabasının balkonunda bulundu.

Arabesk müzik tutkunu 15 yaşındaki Kaan Çam aranıyor.

15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam'ın İstanbul'a ünlü olma hayaliyle gittiği sonra kaybolduğu belirtilmişti. Kaan'ın daha büyük gösterebilmek için saç telinden bıyık yaptığı ortaya çıktı. Kadir Bey, Kaan'ın yanına gelip Farah Zeynep Abdullah'a nasıl ulaşabileceğini sorduğunu, Nişantaşı'nda gezindiğini açıkladı.

Nuran Şahin'den sonra akrabası da sırra kadem bastı. Çocukları canlı yayında karşı karşıya.

51 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Antalya Alanya'dan şüpheli bir şekilde kayboldu. Kızı Sinem Şahin, annesinin kaybında akrabaları Fetullah Kaya'yı hedef gösterdi. Sinem Hanım, annesinin her şeyi kendisine anlattığını, başka bir adama kaçacak olsa kendisine söyleyeceğini, her türlü annesinin arkasında olduğunu, annesinin kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.

28 yaşındaki Esma Altuntaş aranıyor.

Esma Altuntaş, 2 ay önce İstanbul'dan kayboldu. Stüdyoya gelen anne kızının dolandırıcı çetesinin eline düşmüş olabileceğini söyledi.

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