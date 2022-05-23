Bakan Koca: Acil durumlarda, fikri mülkiyeti düzenleyen insan temelli adımlar atmalıyız - Haberler

Bakan Koca: Acil durumlarda, fikri mülkiyeti düzenleyen insan temelli adımlar atmalıyız

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'de katıldığı toplantıdaki konuşmasında "Halk sağlığı acil durumlarında, fikri mülkiyeti düzenleyen daha insan temelli somut adımları hızla atmamız gerektiğine inanıyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi'ne katıldı. Bakan Koca, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, son dönemde uluslararası toplumun peş peşe pandemi ve Ukrayna krizi gibi iki öngörülemeyen felaketle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Her iki durum da sağlığın uluslararası ilişkilerin vazgeçilmez bir bileşeni olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bugün geldiğimiz noktada, enerji ve ticaret gibi sağlığın da sorunların çözümünde etkili bir araç olduğunu kabul etmek zorundayız. Ancak; bu noktada, bir samimiyet testine de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biz sağlıkçıların rolü, çatışmaların doğurduğu olumsuz etkilerle mücadeleden çok daha öte olmalıdır. Bizim insan sağlığı temelindeki duruş ve kararlılığımız, telafiden ziyade caydırıcı bir unsur olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kovid- 19 pandemisiyle mücadele sürecinin, başlangıcından itibaren her bir anıyla üzerinde çalışılması gereken bir dersler bütünü olduğuna işaret eden Koca, "Ülkem, pandeminin ilk gününden itibaren bu sınavı tüm aşamalarında başarıyla vermiş; sağlık sistemimiz hiçbir aşamada aksamamıştır. Türkiye, Cunhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; yalnızca kendi vatandaşlarına en üst düzeyde hizmet sunmakla kalmamış; 161 ülke ve 14 uluslararası kuruluşa koruyucu ekipman bağışı, bilgi ve tecrübe paylaşımı ve Afrika Birliği'nin Afrika Aşı Edinme Vakfı (AVAT) aracılığıyla aşı yardımı gibi farklı alanlarda uluslararası dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur. Geldiğimiz noktada, kendi geliştirdiğimiz aşımız olan Turkovac'ın uluslararası dayanışmanın bir parçası olması için de aynı niyeti taşımaktayız" açıklamasında bulundu.

Görüntü dökümü:

- Bakan Koca'nın Genel Kurul'a hitabı

Haber: ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Sağlık