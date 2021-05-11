Sağlık Bakanı Koca: "Mescid-i Aksa kutsal mabettir. Mabette zulme sessiz kalınamaz"
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Sağlık Bakanı Koca: "Mescid-i Aksa kutsal mabettir. Mabette zulme sessiz kalınamaz"

Sağlık Bakanı Koca: 'Mescid-i Aksa kutsal mabettir. Mabette zulme sessiz kalınamaz'
Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Politika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mescid-i Aksa kutsal mabettir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mescid-i Aksa kutsal mabettir. Mabette zulme sessiz kalınamaz." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Mescid-i Aksa kutsal mabettir. Mabette zulme sessiz kalınamaz. Zalimin zulmüne mani olmadıkça kimseye kurtuluş yoktur." görüşünü dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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