Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "Birileri 'kutuplaşma' diyecek biz 'kucaklaşma' diyeceğiz.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "Birileri 'kutuplaşma' diyecek biz 'kucaklaşma' diyeceğiz. Birileri ısrarla 'hesaplaşma' dedikçe biz 'helalleşme' diyeceğiz." dedi.

Aydın, partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de birçok sorunun olduğunu belirterek, insanların uzunca bir süredir kasıtlı şekilde yersiz, gereksiz ve hiç kimseye faydası olmayan konularla meşgul edildiğini ve derin problemlerin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü.

Parti olarak milletin derdinin kendi dertleri olduğunu dile getiren Aydın, suni gündemlere takılıp kalmadan milletin yaşadığı sıkıntılara çözüm üretmeye odaklandıklarını ifade etti.

Milletin frekansıyla Saadet Partisinin frekansının aynı olduğunu, tam kadro sahada çalıştıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Birileri 'seçim, seçim' diye ortalığı tozu dumana katmaya çalışsa da biz bunca gürültünün arasında insanımızın 'geçinemiyoruz' feryatlarına tercüman olacak, her fırsatta gündeme getireceğiz. Birileri 'kutuplaşma' diyecek biz 'kucaklaşma' diyeceğiz. Birileri ısrarla 'hesaplaşma' dedikçe biz 'helalleşme' diyeceğiz. Onlar 'seçim' diyecek biz 'geçim' diyeceğiz. Generalmiş, amiralmiş, 103'müş, 104'müş, yerli, yersiz bir gündemle toplumu bu şekilde meşgul etme hakkınız yoktur. Milletin derdi başka, sizin derdiniz başka çünkü millet aç, millet yoksul, millet işsiz, millet perişan. Milletin ve milyonlarca emeklimizin derdi emekli amiraller değil evine götüreceği ekmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir