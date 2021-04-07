Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Gaziantep'te konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Politika
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Gaziantep'te konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "Birileri 'kutuplaşma' diyecek biz 'kucaklaşma' diyeceğiz.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "Birileri 'kutuplaşma' diyecek biz 'kucaklaşma' diyeceğiz. Birileri ısrarla 'hesaplaşma' dedikçe biz 'helalleşme' diyeceğiz." dedi.

Aydın, partisinin Gaziantep İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de birçok sorunun olduğunu belirterek, insanların uzunca bir süredir kasıtlı şekilde yersiz, gereksiz ve hiç kimseye faydası olmayan konularla meşgul edildiğini ve derin problemlerin örtülmeye çalışıldığını öne sürdü.

Parti olarak milletin derdinin kendi dertleri olduğunu dile getiren Aydın, suni gündemlere takılıp kalmadan milletin yaşadığı sıkıntılara çözüm üretmeye odaklandıklarını ifade etti.

Milletin frekansıyla Saadet Partisinin frekansının aynı olduğunu, tam kadro sahada çalıştıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Birileri 'seçim, seçim' diye ortalığı tozu dumana katmaya çalışsa da biz bunca gürültünün arasında insanımızın 'geçinemiyoruz' feryatlarına tercüman olacak, her fırsatta gündeme getireceğiz. Birileri 'kutuplaşma' diyecek biz 'kucaklaşma' diyeceğiz. Birileri ısrarla 'hesaplaşma' dedikçe biz 'helalleşme' diyeceğiz. Onlar 'seçim' diyecek biz 'geçim' diyeceğiz. Generalmiş, amiralmiş, 103'müş, 104'müş, yerli, yersiz bir gündemle toplumu bu şekilde meşgul etme hakkınız yoktur. Milletin derdi başka, sizin derdiniz başka çünkü millet aç, millet yoksul, millet işsiz, millet perişan. Milletin ve milyonlarca emeklimizin derdi emekli amiraller değil evine götüreceği ekmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Türker Ertürk Mustafa Şentop Süleyman Soylu Alparslan Türkeş
Magazin Hadise Hazal Kaya İbrahim Tatlıses Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Can Bartu Hakan Kutlu Burak Yılmaz Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Gaziantep'te konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:28:55. #1.16#
title