Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı...O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı...O anlar kamerada

07.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:42

Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı.

Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı...O anlar kamerada

Devrilmeden metrelerce sürüklenen cips standı izleyenleri güldürdü

ANTALYA - Antalya'da rüzgar nedeniyle bir marketin önündeki cips standı devrilmeden metrelerce sürüklendi. Market sahibini peşine düşüren stant, ardından yola devrildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Görenleri güldüren olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Gün içerisinde zaman zaman etkili olan rüzgar, bir marketin önündeki cips standını sürüklemeye başladı. Diğer cips standının yanından ayrılan stant, rüzgarın etkisiyle yaklaşık 10 metre devrilmeden sürüklendi. Market sahibini de peşine takan stant, ardından yola devrildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan ve sosyal medyada paylaşılan ilginç görüntü izleyenleri güldürdü.

Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı...O anlar kamerada
Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı...O anlar kamerada
Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı...O anlar kamerada
Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı...O anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Hakan Taşıyan İbrahim Selim İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rüzgarla ilerleyen cips standı, peşine market sahibini de taktı...O anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 15:47:52. #1.14#
title