Rüyada aldatılmak, rüya sahibinin göreceği hayırdır. Rüyasında aldatıldığını gören kimse, her işinden hayır görecek, kazanç elde edecek ve her daim afiyette olacak. Ancak olumlu tabirleri olduğu kadara olumsuz tabirleri de vardır. Rüyada aldatılmak ne anlama gelir? Rüyada sevgilinin aldattığını görmek ne demektir? Rüyada eşi tarafından aldatılmak neye alamettir? Rüyada arkadaşın aldatması neye delalet eder?

RÜYADA ALDATILMAK NE ANLAMA GELİR?

Bir kimsenin rüyada aldatıldığını görmesi genel olarak iyi ve güzel gelişmelerin haber cisi olarak yorumlanmaktadır. Rüyada aldatıldığını gören bir kişinin hayatından hastalık, borç ve dert gibi olumsuz durumlar uzak kalır. Rüyasında aldatıldığını gören kişi iyi kalpli ve merhametli birisidir. Bu rüyayı gören gerçek hayatta iyi bir insanın himayesine girer. Yine bu rüya insanlara iyi davranan bir adama işarettir. Rüyasında aldatılan gerçek hayatta kişilere lütufta bulunur ve iyilik yapar.

RÜYADA SEVGİLİNİN ALDATTIĞINI GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyayı gören kişi yalan söyler veya bir kimseyi kandırır. Rüyada sevgilisini aldatan kişi gerçek hayatta da insanları kandırır. Ya da bu rüya mutluluğu bulmayı, her zaman sevinçli olmayı ve ummadığı yerlerden kazanacağı başarıyı işaret eder. Rüyada sevgilisinin aldattığını gören kişi mutluluk verici olaylar yaşayacak, yeni başlangıçlar yapacak ve evlenme kararı alacaktır. Rüyada Aldatılmak ve Ağlamak Rüya sahibinin sevinç gözyaşları dökeceği bir rüyaya işaret eder. Kısa süre içerisinde alınacak çok mutlu bir haber le kişi mutluluk gözyaşları dökecektir. Rüyada sevgili tarafından aldatılmak, eskiden yaşamış olduğu olaylardan aşk hayatını kapattığına, kendisine yaklaşmak isteyen insanlara tereddütle yaklaştığı demektir. Kişinin kaybetme korkusunun olduğuna, duygularını kontrol etmekte zorlanacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA EŞİ TARAFINDAN ALDATILMAK NEYE ALAMETTİR?

Rüyada eşinin aldattığını görmek, rüya sahibinin göreceği hayra ve sevindirici haberler e işarettir. Rüyasında eşi tarafından aldatıldığını gören kişi her işinden hayırla ve kazançla çıkar. Hayatı boyunca her daim rahat, huzurlu ve afiyette olur. Yani rüyada aldatılmak gerçeğin tam tersine hayra ve güzelliğe yorumlanır. Üstelik rüyasında aldatıldığını gören kişi Allah'ın yardımını her zaman görür ve hayatta işleri hep rast gider, her işi istediği gibi olur. Ancak bazı tabircilere göre de rüyasında eşi tarafından aldatıldığını gören kişinin çevresinde onu kıskananlar ve hakkında dedikodu yapanlar olduğuna yorulur. Bu nedenle bu rüya aynı zamanda uyarıcı rüyalar arasında yerini alır. Kişiyi gerçek hayatta bu kişilere ve dedikodulara karşı uyarır. Dini açıdan ise bu rüya kişiye Allah tarafından gelen yardımlar anlamına gelir.

RÜYADA ARKADAŞIN ALDATMASI NEYE DELALET EDER?

Rüyada arkadaş tarafından aldatılmak, rüyada yakın bir arkadaşın sizi aldattığını görmek, o kişiden beklenmedik bir zarar veya kişiyi üzecek bir haber alınacağına işaret eder. Bu rüyanız insanlara güven duymanız nedeniyle zarar görmeniz ve huyunuzu değiştirme kararı almanız gerektiği anlamlarına gelmektedir.

RÜYADA ALDATIRKEN YAKALANMAK NEYE ALAMET EDER?

Rüyada eş, sevgili veya bir arkadaşınızı aldatırken yakalanmak dünya hayatında yapacağınız kötü bir davranışın ortaya çıkması ve insanlar tarafından kınanmanız şeklinde yorumlanır. Rüyada doğru yoldan ayrılmanız ve yanlış yollara girmeniz halinde insanların sizi küçük düşüreceği olarak tabir edilir.

RÜYADA SEVGİLİYİ ALDATMAK NE MANA TAŞIR?

Rüyada sevgiliyi aldatmak rüya sahibinin, anlaşmazlık içinde olduğu bir kişiden gelecek bir kötülük yüzünden büyük bir zarara uğrayacağına, ortaklarla anlaşmazlıklar yaşanacağına, üzerinde anlaşılamayan bir konunun uzunca bir süre gündemi meşgul edeceğine, karşılıklı olarak ısrarcı davranılması yüzünden işlerin sürüncemede kalacağına ve eşlerin inat etmesinden ötürü hanede tartışmaların başlayacağına delalet eder.Rüyada sevgiliyi aldatmak İslami rüya tabirleri, akıtılan terin heba olacağı ve gereksiz atılımlar yüzünden yarı yolda kalınacağı anlamına gelir.

RÜYADA ALDATILDIĞI İÇİN AYRILMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada kendini aldatan eşten ayrıldığını gören bir kişi, gerçek hayatta zarar gördüğünü düşündüğü bir kişi tarafından terk edilir. Bu durum dost gibi görünen bazı kimselerin kötülüğü olarak tabir edilebilir.

RÜYADA SEVGİLİNİN ALDATTIĞINI SANMAK NEYE İŞARET EDER?

Rüyada sevgilinin aldattığını düşünen ve bunun doğru olmadığını öğrenen kişi, gerçek hayatta ummadığı yerlerden çok güzel haber alır. Bu rüya ümit tamamen kesildikten sonra nimetlere ulaşmaya da işarettir. Böyle bir rüya gören kişi bazı konularda haksız ithamlarda bulunur. Yine rüya sahibinin yapacağı dedikodu, atacağı iftara olarak da yorulmaktadır.

