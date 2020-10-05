Rusya'dan "ABD'nin DSÖ'den çekilmesine ilişkin yasal prosedürler incelensin" çağrısı
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Rusya'dan "ABD'nin DSÖ'den çekilmesine ilişkin yasal prosedürler incelensin" çağrısı

05.10.2020 20:43 | Son Güncelleme: 05.10.2020 20:46
Rusya'dan

Rusya, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesine ilişkin "yasal ve mali prosedürlerin incelenmesi" çağrısında bulundu.

Rusya, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesine ilişkin "yasal ve mali prosedürlerin incelenmesi" çağrısında bulundu.

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Alexandra Dronova, İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan, DSÖ Yönetim Kurulunun "Kovid-19 ile mücadele özel oturumu"nda konuştu.

Kovid-19 konusunda bir dizi yeni ilaçlar ürettiklerini belirten Dronova, ülkesinin geliştirdiği "Sputnik V" adlı aşı adayı hakkında bilgi verdi.

Alexandra Dronova, DSÖ üyesi ülkelere "Rusya'nın geliştirdiği ilaçlar ve aşının tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi" çağrısında bulundu.

ABD'nin DSÖ'den çekilmesine de değinen Dronova, "ABD'nin DSÖ'ye karşı attığı adımlarla ilgili yasal prosedürleri, idari ve mali prosedürleri analiz etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 8 Temmuz'da yaptığı açıklamada, DSÖ üyesi ABD'nin örgütten ayrılması için 1 yıl önceden bildirimde bulunması gerektiğini belirtmişti.

Dujarric, ABD'nin aynı zamanda DSÖ'ye olan borçlarını ayrılmadan önce ödemesi ve finansal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Trump'ın DSÖ'yle Kovid-19 savaşı

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Nisan'da DSÖ'yü Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçlamış, örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'a 18 Mayıs'ta bir mektup gönderen Trump, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa sağladığı fonları 30 gün sonra "kalıcı olarak" donduracağını belirtmişti.

Ancak Trump, daha bu süre dolmadan 29 Mayıs'ta "Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Washington yönetimi 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin, DSÖ'den 6 Temmuz 2021'de çekileceğini ve ABD Başkanı Trump'ın da söylediği gibi DSÖ yerine "daha güvenilir" ve "şeffaf" ortaklar aranacağını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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