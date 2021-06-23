Rusya'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 29,4, ölümler yüzde 21 arttı
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Rusya'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 29,4, ölümler yüzde 21 arttı

Rusya'da Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 29,4, ölümler yüzde 21 arttı
Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son derece hızlı şekilde arttığını belirterek, "Geçen hafta vaka sayıları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 29,4, hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 21 arttı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son derece hızlı şekilde arttığını belirterek, "Geçen hafta vaka sayıları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 29,4, hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 21 arttı. Böylesine yoğun bir hastalık yayılımı göz önüne alındığında kesinlikle bir dizi önlem alınması gerekiyor." dedi.

Golikova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve çeşitli hükümet yetkililerinin de video konferans yöntemiyle katıldığı toplantıda, son haftalarda kötüleşen salgın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'da son 3 haftadır vaka sayılarında artış yaşandığını aktaran Golikova, "Geçen hafta vaka sayıları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 29,4, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 21 arttı. Yeni vakaların yüzde 47'si Moskova, Moskova bölgesi ve St. Petersburg'da tespit edildi." ifadesini kullandı.

Ülkenin çok sayıda bölgesinde sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün arttığına, hastanelerde ilave yatakların açıldığına işaret eden Golikova, "Yakın gelecekte böylesine yoğun bir hastalık yayılımı göz önüne alındığında kesinlikle bir dizi önlem alınması gerekiyor." dedi.

"2020 sonunda bile böyle bir hacme rastlanmamıştı"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de salgının Rusya'daki merkezi başkent Moskova'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Moskova'daki yeni vakaların yüzde 90'ı Kovid-19'un mutasyonlu hali. Yeni varyant daha agresif ve güçlü bağışıklık sistemlerini geçebiliyor." diye konuştu.

Şehirdeki vaka sayılarının rekor düzeye ulaştığını vurgulayan Sobyanin, "Geçen haftadan itibaren 53 binle rekor düzeyde yeni vaka tespit edildi. Geçen sene mayısta veya 2020 sonunda bile böyle bir hacme rastlanmamıştı. Moskova'da aldığımız tedbirler sert ve sevilmiyor ancak içinde bulunduğumuz durumda bu tür adımları atmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 130 bini aştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 bin 594 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 5 milyon 368 bin 515'e çıktı.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölü sayısı 548 artarak 130 bin 895'e, virüsten iyileşen sayısı 12 bin 660 artışla 4 milyon 902 bin 110'a çıktı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 6 bin 534 artarak 1 milyon 307 bin 243'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 88 artışla 21 bin 686'a yükseldi.

Mayıs sonu ve haziran başında 10 binin altında olan günlük vaka sayısı, 9 Haziran'da 10 binin üzerine çıktı.

Kısa sürede büyük bir sıçramayla günlük vaka sayısı 14 Haziran'da 14 bin 723, 19 Haziran'da 17 bin 906 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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