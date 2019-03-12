Rus Turist Sayısında Rekor Kırmayı Hedefliyoruz"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2019'un 'Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı' ilan edilmesini de fırsat bilerek, Rus turist sayısında tüm zamanların rekorunu kırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük ve önemli turizm fuarlarından MITT, 26. kez kapılarını bugün ziyaretçilerine açtı.

Türkiye'nin de yoğun katılım gösterdiği fuarda, Antalya stantları ziyaretçilerin gözdesi oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Expo Center'da gerçekleştirilen fuarda, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) gibi kuruluşların yanı sıra Antalya'dan çok sayıda otel ve işletme, Rusya'da Türkiye'nin "turizm başkenti"ni tanıtıyor.

Vali Münir Karaloğlu, Moskova'daki Türk sektör temsilcilerine destek verdi, kendilerine iyi sezon geçirmelerini diledi.

Fuarda Antalya stantlarını gezen Karaloğlu, 2019 yılından çok umutlu olduklarını ve fuarda Antalya'ya büyük ilgi gösterildiğini belirtti.

Bu sene Rus turist sayısında önemli artış beklediklerinin altını çizen Karaloğlu, "2019'un 'Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı' ilan edilmesini de fırsat bilerek, Rus turist sayısında tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

14 Mart'ta sona erecek fuarın, erken rezervasyona büyük katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: AA