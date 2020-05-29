Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
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Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bizde birkaç gündür vaka sayısı 900, bin civarında.

Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayılarında 10'lu rakamların altına 4-6 haftada inebiliriz
29.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:27

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bizde birkaç gündür vaka sayısı 900, bin civarında. Bu bence son derece olumlu azalma şekli. Ben 10'lu rakamların altına 4-6 haftada ineceğimizi, maskeyi ve mesafeyi bırakmanın 4-6 aydan daha sonraki dönemde olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'de koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki azalmayı değerlendirdi. Prof. Dr. Ceyhan, "Salgınlardaki vaka sayıları azalırken dimdik bir azalma döneminden sonra, dağın eteği gibi bir dirençle karşılaşılır ve azalma hızı biraz yavaşlar. Bu daha sağlıklı bir yavaşlamadır. Hızla sıfırlara inerse 'biz bazı vakaları atlıyor olabiliriz' anlamına gelir. Dolayısıyla bunun aşağı yukarı 4-6 hafta civarında olabileceğini tahmin ediyorum. Kaldırılamayacak hiçbir tedbir yok. Yeter ki siz gerekli önlemleri alın. Biz zaten bir süre maskeli ve mesafeli yaşayacağız. Bunun ne kadar süreceğini söylemek zor ama ben 4-6 aydan önce olabileceğini düşünmüyorum. Açıkçası vaka sayılarının yavaş inmesi her zaman daha güvenli ortamdır. Bu sizin vakaları yeteri kadar etkinlikle taradığınızı ve tespit ettiğinizi gösterir. Siz bir haftada, iki haftada 10'un altında sayılara inerseniz 'bazı vakaları atlıyorsunuz' anlamına gelir. Direnç zaten salgının doğasında olan bir şey" dedi.'4-6 HAFTA SONA 10'LU RAKAMLAR'Prof. Dr. Ceyhan, belirtileri olmayıp virüs taşıyan insanları bulmanın, belirtisi olanları bulmak kadar kolay olmadığına dikkat çekerek, "Bir dirençle karşılaşırsınız. Bunu Almanya da yaşıyor. Mesela 7-8 binlerden hızla binin altına indiler; ama çok uzun süredir 600-700 gibi rakamlarda takılıp kaldılar. Bu doğaldır. Bizde de birkaç gündür vaka sayısı 900, bin civarında. Bu bence son derece olumlu azalma şekli. Ben 10'lu rakamların altına 4-6 haftada ineceğimizi, maskeyi ve mesafeyi bırakmanın 4-6 aydan daha sonraki dönemde olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.'ONLARIN TAHMİNLERİNE BAKARSANIZ ÇOKTAN BİTMİŞTİ'

Singapur Teknoloji ve Tasarım Üniversitesi'nin Türkiye'de koronavirüsün 8 Eylül'de bitebileceği yönündeki açıklamalarını da değerlendiren Prof. Dr. Ceyhan, "Daha önce de böyle bir şey yayımlandı. Bu aslında Singapur Üniversitesi'nin yayını değil. Singapur Üniversitesi'nden bir kişinin kendi bir modelleme yaparak ülkelere göre yaptığı bir tahmin. İlk yaptıkları tahminlerin neredeyse hiçbiri tutmadı. Onların tahminlerine bakarsanız Türkiye'de çoktan bitmişti. Hatta sadece bizde değil birçok ülkede çoktan bitmişti bu iş. Ama henüz biten hiçbir ülke olmadı. Ben bunu yapanın bizden daha iyi modelleme yaptığı düşüncesinde değilim. Akademik kariyerini de bilmiyorum. Belki kariyeri bizlerden çok daha düşük birinin yaptıklarının dikkate alınmasını bizler farklı hesaplar yaparken çok doğru bulmuyorum. Ben de mesela oturup dünyayla ilgili tahminlerde bulunuyorum, modellemeler yapıyorum. Ama oradaki insanlar benden çok kendi bilim adamlarının yaptığı tahminleri dinliyor. Benim önerim bizlerin yaptığı modellemelerin dikkate alınması daha uygun olur diye düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan arkadaşlar da yapıyor bunu bizler de yapıyoruz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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