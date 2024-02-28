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Yapay Zeka ile Akciğer Kanseri Tedavisi

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Medikal Tasarım ve Uygulama Merkezi, Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır ve ekibi tarafından akciğer kanseri tedavisinde yapay zeka kullanılabilmesi için proje başlatıldı. Yapay zeka, tedavi yöntemini belirlemekte yardımcı olacak.

Yapay zeka teknolojilerine tıp alanında da adaptasyon giderek artmaya başladı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Medikal Tasarım ve Uygulama Merkezi, Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır ve ekibi tarafından 2020 yılında akciğer kanseri tedavisinde yapay zeka kullanılabilmesi için proje başlatıldı.

Tanı konulduktan sonra tedavi yönteminin belirlenmesinde yapay zekadan faydalanmayı amaçlayan projede sona gelindi.

Yapay zeka, hangi tedavinin yapılacağını söylüyor

Prof. Dr. Cangır, projenin ilk aşamasında akciğer tümörünün türünün yapay zeka destekli algoritmalarla tespit edildiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi tedavi sürecinde de yapay zekayı kullanmak istiyoruz. Normalde akciğer kanseri hastalarında tümör alınıyor, bu hastaların biyopsisi yapılıyor. Ama bu maliyetli ve riskli bir iş. Bu çalışmada veriler yapay zekaya giriliyor, yapay zeka da bu akciğer kanserinde hangi tedavinin yapılmasının daha doğru olacağını söylüyor.

Hastaya biyopsi yapılmadan tedaviye başlamak mümküm olacak

Prof. Dr. Cangır, tedavi sürecinde yapay zekadan faydalanmayı amaçladıklarını anlatarak şöyle konuştu:

Önceden biyopsi yapmak koşulken şimdi artık yapay zeka yöntemleriyle bunun hangi ilaca duyarlı olduğunu tespit etmek mümkün. Bu çalışma ilk kez bizim üniversitemizde gerçekleştirildi. Burada, hastanın ilk olarak tomografisi çekildikten sonra biz bu kitleden biyopsi yerine acaba 'yapay zeka bunun hangi ilaca duyarlı olduğunu tespit edebilir mi?' çalışmamızda bunu değerlendirdik. Önce yapay zekaya akıllı ilaca duyarlı olan ve olmayan değerleri verdik. Yapay zeka, dersine çalıştı. ve yapay zeka, biyopsi olmadan, hangisine duyarlı hangisine değil bunu yaklaşık yüzde 87 doğrulukla ayırt edebildi. Bu önemli, çünkü hastaya biyopsi yapılmadan, ek bir maliyet gerekmeden, ek süre gerekmeden tedavisine başlayabilmek açısından önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bu çalışmanın Türkiye'de uygulanacağını öngörüyoruz.

Hastalığın tekrarlama riski öngörülüyor

Projede yer alan Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan ise bu çalışmaya pandemi döneminde başladıklarını belirtti. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akciğer kanseri teşhisi almış, hem radyoloji bölümü hem de göğüs cerrahi bölümünde ameliyatları yapılan hastaların dataları üzerinden çalışma yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Orhan, "Bilgisayarlı tomografiyi kullandık.

Daha sonra aldığımız bu bilgileri bilgisayar modellemesi, makine öğrenimi ve delil öğrenmeyle birlikte bir yapay zeka kurgusunu oturtturarak çalışmamızı ve modelimizi oluşturduk. Bundan sonrası için de şu an elimizde birçok model var. Akciğer kanseri olan vakalarda daha ameliyat yapılmadan önce bu hastalığın 5 yıllık sürede tekrarlayıp tekrarlamayacağı ve hastanın da 5 yıl sonunda sağ kalımı olup olmayacağıyla ilgili olarak artık bir öngörü belirleyebiliyoruz. Bir başka akciğer lezyonunda da eğer düşük seviyeliyse ilaç tedavisi, yüksek seviyede agresif bir lezyonda ise cerrahiye gidip gitmeyeceğini daha herhangi bir cerrahi işlem yapmadan belirleyebilme şansımız mevcut" dedi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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