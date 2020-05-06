Pompeo ve Lavrov'dan "silah kontrolü" görüşmesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, silah kontrolü anlaşmasına ilişkin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, silah kontrolü anlaşmasına ilişkin telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompeo ve Lavrov arasında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Görüşmede ABD ve Rusya arasındaki nükleer silahların kontrolü anlaşmasının tartışıldığı kaydedilen açıklamada, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve diğer ortak meselelerin de ele alındığı belirtildi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.

INF Anlaşması, nükleer silahlı füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu. Anlaşmanın ana amacı, Doğu ve Batı Almanya'daki kamplaşma döneminde Avrupa'da nükleer savaş riskini azaltmaya yönelikti. Nükleer savaş tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen anlaşma kapsamında, 4 yılda yaklaşık 2 bin 700 füze imha edilmişti.

Anlaşmanın bozulması halinde, ABD'nin, NATO müttefiklerini zorlayacağı ve şubat ayından sonra füzelerini yeniden Avrupa topraklarına konuşlandıracağı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu bağlamda, yeni füze yapımı zaman alacağından ABD cephaneliğindeki mevcut ve karadan fırlatmaya daha hızlı uyarlanabilecek orta menzilli silahların kullanılacağı belirtiliyor.

ABD yönetimi, Rusya'nın, Rusya yönetimi ise ABD'nin INF Anlaşması'nı ihlal ettiğini savunuyordu.

Kaynak: AA