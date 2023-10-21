Van'da Filistinlilere Destek Amacıyla Kermes Düzenlendi

Van'da, İsrail'in saldırılarından zarar gören Filistinlilere destek amacıyla kermes düzenlendi.

Ak Parti İpekyolu Kadın Kolları Başkanlığınca, Sanat Galerisi bahçesinde organize edilen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi.

Yardımsever kadınların hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelirin, Filistinlilere ulaştırılacağı bildirildi.

Kermesi ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Filistin'in yanında olduklarını ve dünyaya haykırdıklarını söyledi.

Dünyanın gözü önünde Müslüman katliamının gerçekleştiğini belirten Türkmenoğlu, "AK Parti İpekyolu teşkilatımız bir kermes düzenliyor. Herkes kendince yapabileceği etkinliklerle Filistinlilere destek olmaya çalışıyor. Burada toplanan tüm gelir, Filistin'deki sivillere gönderilecek. Bu drama duyarsız kalamayız. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

AK Parti İpekyolu Kadın Kolları Başkanı Suzan Türkoğlu ise kermesten elde ettikleri gelirleri Filistin'deki çocuklara ve sivillere ulaştıracaklarını söyledi.

Müslüman aleminin birlik olması gerektiğini ifade eden Türkoğlu, "Bugün Filistin'deki savaşın 15 günü ve İkinci Dünya Savaş'ından bu yana görülmemiş bir katliam yaşanıyor. Biz de tüm sivil toplum kuruluşlarına örnek olmak amacıyla kermes düzenledik. Çok zor bir dönem ve sessiz kalmış bir Müslüman alemiyle karşı karşıyayız. Allah o çocukların hesabını bizden soracak." dedi.