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BM yetkililerinden İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı: Suç ortaklarını tek tek sıraladılar

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Aylardır Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla binlerce Filistinliyi katleden İsrail'le ilgili Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinden dikkat çeken bir çağrı geldi. İsrail'e silah tedarik eden ülke ve şirketlere bunu acilen sonlandırmaları çağrısını yineleyen raportörler, şirketleri tek tek sıralayıp "suç ortağı" ifadesini kullandı.

7 Ekim 2023'teki Hamas'ın Aksa Tufanı saldırılarına bahane ederek 40 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail yönetimiyle ilgili Birleşmiş Milletleri ropartörlerinden önemli bir çağrı geldi.

SİLAH SATAN ŞİRKETLER TEK TEK SIRALANDI

İsrail'e silah ve mühimmat transferinin, ciddi insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri oluşturabileceği, ülkeler için soykırım dahil uluslararası suç ortaklığı riski doğurabileceğini vurgulayan ropartörler, yazılı bir açıklama yaparak ülkelere ve şirketlere bu transferlerin acilen durdurulması yönündeki talebini yineledi.

BM İnsan Hakları Konseyi ve BM raportörlerinin, İsrail'e silah ile askeri teçhizat satışını, transferini ve yönlendirmesini durdurmaları yönünde ülkelere çağrıda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, bu doğrultuda, İsrail'e silah tedarik eden BAE Systems, Boeing, Caterpillar, General Dynamics Lockheed Martin, Northrop Grumman, Oshkosh, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems, RTX ve ThyssenKrupp gibi silah üreticilerinin, mevcut ihracat lisansları altında yürütülseler dahi bu transferleri sonlandırmaları gerektiği yer aldı.

"SUÇ ORTAĞI OLMA RİSKİ TAŞIYOR"

Açıklamada, "Bu şirketler İsrail ordusuna silah, parça ve mühimmat göndererek, uluslararası insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlallerine suç ortağı olma riskini taşıyor." ifadesi yer aldı.

Bu riskin, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) makul bir soykırım riski olduğunu kabul ederek İsrail'in Refah'taki askeri saldırısını derhal durdurması yönündeki kararı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" çıkarılması için yaptığı başvuruyla daha da arttığı kaydedildi.

YATIRIMCILARA HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Açıklamada, bu silah şirketlerine yatırım yapan finans kuruluşlarından da hesap sorulabileceği belirtilerek, Alfried Krupp von Bohlen ve Halbach-Stiftung, Amundi Asset Management, Bank of America, BlackRock, Capital Group, Causeway Capital Management, Citigroup, Fidelity Management & Research, INVESCO Ltd, JP Morgan Chase, Harris Associates, Morgan Stanley, Norges Bank Investment Management, Newport Group, Raven'swing Asset Management, State Farm Mutual Automobile Insurance, State Street Corporation, Union Investment Privatfonds, The Vanguard Group, Wellington ve Wells Fargo & Company gibi yatırımcılara harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve yatırımcıların kararlı adımlar atması zorunluluğunun, ülkeler ve şirketler için her zamankinden daha acil olduğu da açıklamada vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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