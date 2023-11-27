TÜGVA Kırşehir Temsilciliği Üyeleri Filistin İçin Sosyal Medya ve Edebiyat Gücünü Kullanacak

TÜGVA Kırşehir Temsilciliği üyesi lise gençleri; Gazze için 'Sosyal Medya ve Edebiyat' gücünü kullanacak.

Ahi Evran Külliyesinde toplanan gençler, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek için slogan atarak Cacabey Meydanına yürüdü. Ellerinde Türkiye ve Filistin Bayrağı olan gençler, basın açıklamasıyla İsrail'in uyguladığı şiddeti kınadı. Liseli guruplar adına konuşan Hazım Kınay, İsrail'in sistematik olarak Filistin halkına katliam yaptığını söyledi. Kınay açıklamasında; "Çocuk, kadın, yaşlı, genç demeden İsrail tarafından soykırım uygulamaktadır. Hiçbir insani, ahlaki değerlere sahip olmayan İsrail, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine de uluslararası hukuka da karşı gelmektedir" dedi. İsrail'in Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdiğini aktaran Kınay, "1948 yılında başlayan işgal girişimi 1967 yılında Altı Gün Savaşları'nda Gazze ve birçok toprakların işgali ile devam etti. Terör devleti, o günden beri Filistinli gençleri sokak ortasında katlediyor. Bizler tüm bu zulümlerin karşısında durarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu herkese ilan ediyoruz. Sosyal medyanın, edebiyatın gücünü kullanacak, mitinglerle onların yanında olduğumuzu belirteceğiz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından öğrenci gurupları sessizce polis kontrolünde dağıldı. - KIRŞEHİR