Tekirdağ'da CHP 4, AK Parti 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

TEKİRDAĞ'da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre CHP 4, AK Parti 3, İYİ Parti ise 1 milletvekilliği çıkardı.

TEKİRDAĞ'da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan kesin sonuçlara göre CHP 4, AK Parti 3, İYİ Parti ise 1 milletvekilliği çıkardı.

Seçmen sayısının 858 bin 412 olduğu Tekirdağ'da vatandaşlar, 2 bin 493 sandıkta oy kullandı. İl Seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre 777 bin 114 seçmenin oy kullandığı kentte 758 bin 560 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda oyların 282 bin 934'ünü alan CHP 4 milletvekili, 237 bin 584 oy alan AK Parti 3, 87 bin 416'sını alan İYİ Parti ise 1 milletvekili çıkardı. CHP'den Faik Öztrak (69), İlhami Özcan Aygun (54), Cem Avşar (35) ve Nurten Yontar (57), AK Parti'den Mestan Özcan (50), Gökhan Diktaş (44) ve Çiğdem Koncagül (54), İYİ Parti'den ise Selcan Taşçı Hamşioğlu (44) milletvekili seçildi.

Tekirdağ'da doğumlu Selcan Taşcı Hamşioğlu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi, Bahçeşehir Üniversitesi Sanat Yönetimi ve Kültür Politikaları mezunu. Yeniçağ Gazetesi'nde köşe yazısı yazıyor, röportaj ve yazı dizileri hazırlıyor.