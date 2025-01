TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa süre içerisinde tesis edeceğiz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa süre içerisinde tesis edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen programda valilerle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Yerlikaya, "Göreviniz, devletimizle milletimiz arasında sarsılmaz güçlü bir bağ kurmaktır. Nihai hedefimiz ise gönülden 'İyi ki valimiz var' dedirtmek olmalıdır. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağının her bir karışında vatandaşlarımızın gönlünde iz bırakacak hizmetler gerçekleştirmektir. Kamu düzeni sadece bir güvenlik meselesi değildir. Aynı zamanda milletimizin refahı, huzuru ve geleceği için bir teminattır. Türkiye'yi terörle, kaosla ve vesayetle yıpratmaya çalışanlara karşı elde ettiğimiz her başarı, milletimizin gücünü ve iradesini göstermektedir. Valilerimiz de bu mücadelenin en ön saflarında gece gündüz demeden adalet ve millet aşkıyla görevini yapmaktadır. Bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgesel ve küresel ölçekte barışa hizmet eden, mazlumların sesi olan büyük ve güçlü bir Türkiye var. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak büyük ve güçlü Türkiye mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Terörden arındırılmış, güvenliği tesis edilmiş, asayişi berkemal, zehir tacirlerine nefes aldırmayan, suçla kibirlenenlere demir yumruk olan, her köşesinde huzurun ve güvenliğin hakim olduğu bir Türkiye için canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ise, Türkiye'nin hedeflerine koşar adım ilerleyen bir ülke olduğunu ifade ederek, "Burada en önemli sorumluluklardan birisi de hiç şüphesiz devlet ve millet arasında bir köprü olan, daha doğrusu milletin devlet adına açık kapısı olan siz değerli valilerimize düşmektedir. Türkiye bir bölgesel güç olmanın ötesinde küresel bir aktör olmak için de yoluna devam edecektir. Ancak işin başı hiç şüphesiz iç kaleyi tahkim etmekten geçiyor" dedi.

Türkiye'de hiçbir vesayet odağının kalmadığını ifade eden Kurtulmuş, "Devletiyle milletinin bütünleşmediği dönemlerde Türkiye'nin ne kadar zorluklar yaşadığı bu salonda bulunan herkesin malumudur. Millet bütünüyle demokrasinin de, devletin de, ülkenin de sahibidir. Bu ülkeye hiç kimsenin, hiçbir vesayet odağının gücünü nereden alırsa alsın millete rağmen üstünlük taslama imkan ve ihtimali kalmamıştır. Bu belki de Cumhuriyet tarihimiz boyunca elde ettiğimiz yönetim bakımında elde ettiğimiz en kazanımlardan birisidir. Ancak bundan sonra artık bize düşen, Türkiye'ye rol ve rota biçecek hiçbir vesayet odağının kalmadığı bu dönemde bizim iç kaleyi daha da takdim etmek. Milli birliğimizi ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tutarak devlet-millet kaynaşmasını bütünüyle her alana katarak yolumuza devam etmemiz lazım" diye konuştu.

"Sizler son derece cansiperane bir şekilde yıllarca terörle ve terör örgütleriyle mücadele ediyorsunuz"

Amaçlarının terörden arındırılmış bir Türkiye olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Şimdi Türkiye olarak bizim üzerimize düşen tarihi bir sorumluluk, o hasta adamdan şimdi güçlü büyük Türkiye'ye doğru ilerliyorsak, aynı şekilde emperyalistlerin birinci Sykes-Picot Anlaşması ile dağıttıkları, ikinci Sykes-Picot ile yok etmeye çalıştıkları bölgeyi yeniden derlemek, toparlamak, bir araya geçirmek ve güçlü bir bölge oluşturabilmektir. Bu amaçla üzerinde durduğumuz en önemli hususların başında gelen terörden arındırılmış bir Türkiye'nin kurulmasıdır. Sizler gerçekten son derece cansiperane bir şekilde yıllarca terörle ve terör örgütleriyle mücadele ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa süre içerisinde tesis edeceğiz"

Terör örgütleriyle ve Türkiye düşmanlarıyla mücadelenin her alanda tavizsiz bir şekilde sürdürüleceğini söyleyen Kurtulmuş, "Bunu yaparken terörden arındırılmış bir Türkiye için atılacak adımları da gerçekten dikkatle takip ederek sonuçlandırmak niyetindeyiz. TBMM'de başlayan görüşmelerle Türkiye'nin başına 40 yıldır bela edilmiş olan PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacaktır. Artık terörsüz bir Türkiye için gerekli çağrılar yapılacak ve ondan sonra Türkiye demokrasinin daha da yükseldiği bir ortamda bütün yurttaşları eşit ve özgür yurttaşlar olarak kabul edilen ve Türkiye'nin her tarafında barışın, selametin ve huzurun hakim olduğu bir atmosfer oluşacaktır. Ümit ediyorum ki Türkiye'nin kendi içerisinde iç kalesini sağlam tutarak, milli birlik ve beraberliği, bütün toplum kesimleri arasında ortak duygu olarak kardeşliği, sadece vatandaşlık duygusu değil, vatandaşlık duygusunun ötesinde de, üstünde de kardeşlik duygusunu tam manasıyla pekiştirecek ve ülkemizde artık silahların asla konuşmadığı, hiçbir şekilde terör olaylarının gerçekleşmediği tam manasıyla terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa süre içerisinde tesis edeceğiz" dedi. - ANKARA