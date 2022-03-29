Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Fomin: "Kiev ve Çernihiv'e operasyonları azaltıyoruz" - Haberler

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Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Fomin: "Kiev ve Çernihiv'e operasyonları azaltıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Rusya Savunma Bakanı Yardımcısı Fomin:

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna ile İstanbul'da devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, "Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere koşulları oluşturmak ve anlaşmanın kabul edilip imzalanması nihai hedefine ulaşmak için Kiev ve...

İSTANBUL (İHA) - Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, Ukrayna ile İstanbul'da devam eden müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret ederek, "Karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere koşulları oluşturmak ve anlaşmanın kabul edilip imzalanması nihai hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri operasyonların azaltılmasına karar verildi" dedi.

Rusya ile Ukrayna müzakere heyetleri, savaşın 34. gününde İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi. Rusya heyetinde yer alan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, yapıcı geçen görüşmenin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Fomin, "Ukrayna'nın tarafsızlığı ve nükleer olmayan statüsüne ilişkin bir anlaşmanın hazırlanmasına, ayrıca Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sağlanmasına ilişkin müzakerelerin, bugünkü toplantıda tartışılan ilkeler dikkate alınarak uygulamaya geçmesi çerçevesinde Rusya Savunma Bakanlığı tarafından karşılıklı güveni arttırmak, daha fazla müzakere koşulları oluşturmak ve anlaşmanın kabul edilip imzalanması nihai hedefine ulaşmak için Kiev ve Çernihiv yönlerinde askeri operasyonların azaltılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

İstanbul, Ukrayna, Rusya, Kiev, Politika, Haberler

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