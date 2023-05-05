Miting için Mersin'e giden Kılıçdaroğlu'nu, CHP milletvekili adayı Mehmet Emin Ekmen karşıladı

DEVA Partisi adayı olarak CHP listesinden Mersin milletvekili adayı olan Mehmet Emin Ekmen, kentte adım atılmadık yer bırakmıyor. Ekmen son olarak miting için Mersin'e gelen Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu havalimanında karşıladı. İkili arasında kısa süreli bir sohbet gerçekleşti.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine hazırlanırken siyasi partiler ve milletvekili adayları da çalışmalarını sürdürüyor. DEVA Partisi adayı olarak CHP listesinden Mersin milletvekili adayı olan Mehmet Emin Ekmen de kentte adım atılmadık yer bırakmıyor.

SICAK KARŞILAMA

Ekmen son olarak miting için Mersin'e gelen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı havaalanında karşıladı. O anlarda Ekmen ve Kılıçdaroğlu arasında samimi bir sohbet gerçekleşti.

Karşılamadan fotoğraflar: