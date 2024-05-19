Cengiz Ünder neden yok, sakat mı? Galatasaray maçında Cengiz Ünder yok mu, yedeklerde mi, niye yok?

Cengiz Ünder neden yok? Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Trendyol Süper Lig, bu akşam futbol şölenine sahne olacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Kadroda Cengiz Ünder'i göremeyenler Cengiz Ünder neden yok, sakat mı merak etti. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçında Cengiz Ünder niye yok, yedek mi? Detaylar1

CENGİZ ÜNDER GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Dünkü antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE MAÇ ÖNCESİ EKSİKLER

Fenerbahçe'nin bu akşam deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacağı derbide sarı-lacivertlilerdeki eksik futbolcular dikkat çekiyor. Geçen hafta gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Becao'nun ardından dünkü antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci de dev maçta forma giyemeyecekler.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)

ŞAMPİYON BELLİ OLABİLİR

Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray 24. şampiyonluğuna çok yaklaştı. Fenerbahçe'yi ağırlayacak lider Galatasaray'ın şampiyon olması için 1 puan yeterli olacak. Ligde oynadığı 36 maçta 99 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde son 2 haftaya 6 puanlık farkla giriyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.