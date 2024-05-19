Üye Girişi
Haberler

Cengiz Ünder neden yok, sakat mı? Galatasaray maçında Cengiz Ünder yok mu, yedeklerde mi, niye yok?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Trendyol Süper Lig, bu akşam futbol şölenine sahne olacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Kadroda Cengiz Ünder'i göremeyenler Cengiz Ünder neden yok, sakat mı merak etti. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçında Cengiz Ünder niye yok, yedek mi?

Cengiz Ünder neden yok? Şampiyonluk yarışının nefes kestiği Trendyol Süper Lig, bu akşam futbol şölenine sahne olacak. Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Kadroda Cengiz Ünder'i göremeyenler Cengiz Ünder neden yok, sakat mı merak etti. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçında Cengiz Ünder niye yok, yedek mi? Detaylar1

CENGİZ ÜNDER GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK?

Dünkü antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE MAÇ ÖNCESİ EKSİKLER

Fenerbahçe'nin bu akşam deplasmanda Galatasaray ile kozlarını paylaşacağı derbide sarı-lacivertlilerdeki eksik futbolcular dikkat çekiyor. Geçen hafta gördüğü kart nedeniyle cezalı duruma düşen Becao'nun ardından dünkü antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder, sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci de dev maçta forma giyemeyecekler.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan Aykan, Nelsson, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Ferdi, Fred, Djiku, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Batshuayi (Dzeko)

ŞAMPİYON BELLİ OLABİLİR

Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray 24. şampiyonluğuna çok yaklaştı. Fenerbahçe'yi ağırlayacak lider Galatasaray'ın şampiyon olması için 1 puan yeterli olacak. Ligde oynadığı 36 maçta 99 puan toplayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde son 2 haftaya 6 puanlık farkla giriyor. Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Trendyol Süper Lig Cengiz Ünder Galatasaray Fenerbahçe Futbol Gündem Spor Haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

 Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi

 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Talimatı verdim, bakanlığımıza bağlı 300 mal müdürlüğü kapatılacak

Bakmadan Geçme

Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Cengiz Ünder neden yok, sakat mı? Galatasaray maçında Cengiz Ünder yok mu, yedeklerde mi, niye yok? İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri düştü mü? İran Cumhurbaşkanı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kongo'da darbe mi oluyor? SON DURUM! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde neler oluyor, darbe mi oldu? Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'leri belli oldu mu, açıklandı mı? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Derbi saat 19.00'da mı 20.00'de mi? CANLI maç izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 19 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 19-20 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? 19-20 Mayıs Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Mourinho Beşiktaş'a mı geliyor? Jose Mourinho Beşiktaş ile anlaştı mı, teknik direktör olacak mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
5 parti bir araya gelerek Kurtuluş İttifakı'nı kurdu

5 parti bir araya gelerek Kurtuluş İttifakı'nı kurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title