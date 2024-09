Manisa Valisi Enver Ünlü'den Veda Mesajı

Son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Manisa Valisi Enver Ünlü bir veda mesajı yayımlayarak Manisalılara veda etti. Vali Ünlü Manisa gibi önemli bir kente hizmet etmiş olmanın şerefini yaşadığını söyledi.

Manisa Valisi Enver Ünlü yayımladığı mesajında, "19 Ağustos 2023 tarihinden itibaren büyük bir onurla yürüttüğüm Manisa Valiliği görevimden, 19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanmama binaen ayrılıyorum. Gönül coğrafyamızın kutup yıldızlarından Hazreti Mevlana'nın 'Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser' sözünden hareketle, vazife icra ettiğimiz süre zarfında, adaletli ve hakkaniyetli bir şekilde sevgi, hoşgörü, tarafsızlık ve eşitliği gözetme hassasiyetinden taviz vermeyen bir gayretle çalıştık. İrfan medeniyetimizin, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarını merkezine alan bir üslupla çalışmalarımızda, devletimizin kudretten ibaret olmadığını aynı zamanda bir baba şefkatinin de olduğunu, kimsesizlerin kimsesi olmaya, vatan yolunda şahadete eren şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizin her daim yanında olmaya gayret ederek gösterme azminde olduk. Görevin boyunca, ülkemizin göz bebeklerinden biri olan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehrimizin bereketli topraklarının, gelişmiş sanayisinin ve kültürel mirasının kıymetini bilerek, önemli bir potansiyeli olan Manisa'ya katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya gayret gösterdik. Tamamlayabildiklerimizin yanı sıra, çok istememize rağmen tamamlayamadığımız projelerimiz için bizden esirgemediğiniz engin hoşgörünüze sığınıyorum. Bir bayrak yarışı olarak addettiğimiz millete hizmet faaliyetlerinin eksilmeden devam edeceğine olan mutlak inancımla, Manisalı hemşehrilerimin daha güzel hizmetlere layık olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.

Saruhan Bey'in ebedi Türk yurdu kıldığı, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi çağ kapatıp çağ açan padişahların yetiştiği, tarım, sanayi, turizm başta olmak üzere her alanda yüksek bir potansiyele sahip Manisa'da Gediz Ovasının çalışkan insanlarına hizmet etmenin kendisi için büyük bir şeref olduğunu kaydeden Vali Ünlü mesajını şu ifadelerle tamamladı: "Bu vesileyle Manisa'ya hizmet etmiş tüm valilerimize yapmış oldukları hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyor, ebediyete irtihal eden valilerimizi rahmetle, hayatta olanları minnet ve şükranla yad ediyorum. Görevi devralacak olan Valimiz Vahdettin Özkan'a da başarılar diliyorum. Görevimden bugün itibariyle ayrılmak durumunda olmam sebebiyle vedalaşamadığım değerli hemşehrilerimin hoşgörüsüne sığınıyorum. Her daim gönül kapınızın bana açık olduğunu hissettiren siz değerli hemşehrilerime benim de kapımın her zaman açık olduğunu hassaten belirtmek isterim. Şehzadeler şehri güzel Manisa'mızda yaşayan herkese gönül borcumuz olduğunu, ailemle birlikte bu kadim şehri değerli kılan siz yüce gönüllü Manisalı hemşehrilerimizi çok sevdiğimizi ve sevmeye devam edeceğimizin beyanıyla arz-ı veda ederim. Haklarınızı helal edin. Allah'a ısmarladık." - MANİSA