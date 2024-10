Kürşad Yılmaz'dan Bahçeli'ye destek: Liderim yeni bir milli oyun kuruyor

Nisan 2020 tarihindeki infaz düzenlemesi sonrası serbest kalan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ankara'da parti genel merkezinde bir araya geldi. Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında söylediği "Silah bırakırlarsa barış için gelsin TBMM'de konuşsun" sözleri konuşulurken gerçekleşen bu ziyaretin detayları henüz netleşmemişken Yakup Kürşad Yılmaz'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BAHÇELİ, YENİ BİR MİLLİ OYUN KURUYOR"

Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen Yakup Kürşad Yılmaz, "Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarını ve meselenin derinliğini bazı şuursuzlar anlamamışlar ki, sadece bir kaç oy alabilme peşine düşmüşlerdir. Liderim Bahçeli, yeni bir milli oyun kuruyor. Bilinmelidir ki, evlatları yanındadır. Bir gün, bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak, gerekirse can alıp, can vereceğiz" ifadelerini kullandı.

TAHLİYESİ SONRASI BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

2015'te "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve 2021'de tahliye edilen Yılmaz, Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti.

İşte Yılmaz'ın o açıklaması;