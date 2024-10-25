Üye Girişi
Haberler

Kürşad Yılmaz'dan Bahçeli'ye destek: Liderim yeni bir milli oyun kuruyor

Kürşad Yılmaz'dan Bahçeli'ye destek: Liderim yeni bir milli oyun kuruyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaattin Çakıcı'nın MHP lideri Bahçeli'yi ziyaretinin yankıları sürerken Kürşad Yılmaz'dan da bir açıklama geldi. Yılmaz, "Liderim Bahçeli, yeni bir milli oyun kuruyor. Bilinmelidir ki, evlatları yanındadır. Bir gün, bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak, gerekirse can alıp, can vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Nisan 2020 tarihindeki infaz düzenlemesi sonrası serbest kalan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ankara'da parti genel merkezinde bir araya geldi. Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan hakkında söylediği "Silah bırakırlarsa barış için gelsin TBMM'de konuşsun" sözleri konuşulurken gerçekleşen bu ziyaretin detayları henüz netleşmemişken Yakup Kürşad Yılmaz'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BAHÇELİ, YENİ BİR MİLLİ OYUN KURUYOR"

Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen Yakup Kürşad Yılmaz, "Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin son açıklamalarını ve meselenin derinliğini bazı şuursuzlar anlamamışlar ki, sadece bir kaç oy alabilme peşine düşmüşlerdir. Liderim Bahçeli, yeni bir milli oyun kuruyor. Bilinmelidir ki, evlatları yanındadır. Bir gün, bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak, gerekirse can alıp, can vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kürşad Yılmaz'dan Bahçeli'ye destek: Liderim yeni bir milli oyun kuruyor

TAHLİYESİ SONRASI BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

2015'te "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan ve 2021'de tahliye edilen Yılmaz, Bahçeli'yi makamında ziyaret etmişti.

İşte Yılmaz'ın o açıklaması;

Kürşad Yılmaz'dan Bahçeli'ye destek: Liderim yeni bir milli oyun kuruyor

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Alaattin Çakıcı Devlet Bahçeli Politika Güncel MHP

CHP'de içerisinde gündem olan sözler! İmamoğlu, hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

Hem 'özel'den hem açıktan eleştirdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj: Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız

"Terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimse giremez"

 Okan Buruk acil ameliyata alındı

Acil ameliyata alındı
Teröristleri son gören esnaf konuştu! 2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar

2 saat boyunca çıt çıkarmadan aynı şeyi yapmışlar
500

Yorumlar (18)

Sokakların Yargıcı:

Devlet beyi de alın gazzeye lubnana gidin akan kani durdurun lütfen ..

77
12
yanıtYanıtla
VATANDAŞ:

Mhp bi iktidarın nimetlerinden faydalamamaz yada iktidar el değiştirirse bu adamları ilk iş hapse atarlar. Adamlardan özgürlüklerinin karşılıgını yanındayız diyerek ödüyorlar.

56
12
yanıtYanıtla
zebil animation:

mhp değil meğer mafyahp imiş

56
4
yanıtYanıtla
Casus:

al birini vur ötekine! MHP nin suyu çıkmış ne dürüstlük kalmış ne de mertlik. Dönekler hala bu vatan için çalışıyoruz deyip mafya babalarını teröristleri serbest bırakma hevesindeler! Yorumu Beğenmeyenlerde aynı bahçeli gibi döneklerdir!

54
6
yanıtYanıtla
Akarsu Muharrem:

Çıkarınız olmasın bakalım yanına bile uğramazsınız

48
4
yanıtYanıtla
Sebahattin Yakar:

ne oyunu güldürmeyin milleti

47
4
yanıtYanıtla
Selim Şahin Şahin:

Liderine söyle....... "PÜSKEVİT" değill... "BİSKÜVİT"...... Ayrıca bir husus daha var : Hem sen, hem liderin "AÇIN, KURAN'I "DİKKATLİCE" ANLAYARAK OKUYUN"...... Böylece ""İSRAİL'E YOLLADIĞINIZ PETROLÜN, AHİRET GÜNÜ "BAŞINIZA NE İŞLER AÇACAĞINI" anlarsınız !!!........ Eğer bu ülkeye DAHA DA BÜYÜK BİR İYİLİK yapmak istiyorsanız : DERHAL İSTİFA EDİN !!!.......

37
14
yanıtYanıtla
muhammed dursun:

NİYE CEZAEVİNDEN ÇIKTIĞINIZ DA BELLİ OLMUŞ OLDU

44
3
yanıtYanıtla
sade vatandaş:

çok şükür benim araba fazla çalışmıyor kapının önünde yatıyor fazla yağlamaya ihtiyaç duymuyor

34
8
yanıtYanıtla
kagan soylu:

Bazı devletler doğrudan savaşmaktansa pkkyı kullanmayı tercih ediyorlar Bahçeli mesaj veriyor sizin kurallarınızlada oynamasını biliriz diyor örgüte gerek kalmadan üç beş mafya babasıyla bir gece ansızın gelebiliriz diyor iyi okuyun

3
32
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatayspor- Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor- Kayserispor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke Çangal kaç yaşında ve nereli? Göztepe- Trabzonspor maçı şifresiz mi? Göztepe- Trabzonspor maçı canlı izleme linki! (Süper Lig) Kısmetse Olur Aybüke evleniyor mu, kiminle evleniyor? Kısmetse Olur Aybüke'nin sevgilisi kim? Adana Demirspor Sivasspor maçı ne zaman? Adana Demirspor- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Mina Demirtaş kimdir? Mina Demirtaş kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 25 Ekim Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Milli maç ne zaman? Türkiye- Galler maçı ne zaman oynanacak? GS Avrupa'da ne kadar kazandı? Galatasaray Avrupa Ligi'nden kaç para alacak? Türkiye-Ukrayna Kadın Milli futbol maçı ne zaman? Türkiye- Ukrayna maçı canlı izleme linki var mı? (TÜRKİYE- UKRAYNA MAÇI CANLI İZLE)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.