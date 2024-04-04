İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, Kudüs Işığı'nda Vahdet Toplantısı düzenledi

İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı, Filistin ve Gazze halkına yönelik katliama dur demek için Kudüs Işığı'nda Vahdet Toplantısı'nın ikincisini düzenledi.

İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından Ankara'da bir otelde, dünyanın gözü önünde yaşanan Müslüman Filistin ve Gazze halkına yönelik katliama dur demek ve bu zulüm karşısında mazlum Filistin halkının yanında olmak amacıyla Kudüs Işığında Vahdet Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hasan Habibollahzadeh, Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, İran Büyükelçisi Habibollahzadeh'in konuşması ile devam etti. Büyükelçi Habibollahzadeh, tüm dünya devletlerini Gazze'de yaşanan katliama "dur" demeye davet etti.

Program, iftarın ardından sona erdi. - ANKARA