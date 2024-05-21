Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Nagihan elendi mi? 21 Mayıs Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da dün akşam kim elendi? 21 Mayıs Survivor'a kim veda etti? Eleme adayları kimler? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star programında her hafta bir yarışmacı adaya veda ediyor. Survivor'da kim elendi? Survivor Nagihan elendi mi merak ediliyor. Survivor'da dün akşam kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Nagihan'ın sakatlığı, bu süreçte önemli bir detay olarak dikkat çekti. Günün sonunda yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor. Düelloda, dört güçlü isim karşı karşıya geldi: Nagihan, Merve, Özgür ve Hilmicem.

SURVİVOR NAGİHAN ELEDİ Mİ?

Final düellosu Nagihan ve Merve arasında gerçekleşti. Merve Aydın, 5-0'lık skorla düelloyu kazanarak adada kalmaya devam ederken, elenen isim Nagihan Karadere oldu.

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora