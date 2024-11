İçişleri Bakanı Yerlikaya, AK Parti Karesi 4. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bizim davamız Türkiye'nin bağımsızlığı, milletimizin refahı, geleceğimizin teminat altına alınması davasıdır. İşte bu kararlılık, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır." dedi.

Yerlikaya, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Karesi 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin büyük mücadelesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde daha ileriye taşımak için bir arada olduklarını, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin partisi olduğunu belirtti.

AK Parti'nin, Türkiye'yi her alanda zirveye taşıyacak adımları atmaya devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Eğitimde, sağlıkta, savunmada, ulaşımda, ekonomide, tarımda, sanayide Türkiye'yi el birliğiyle yeniden inşa ettik. Artık kendi savaş uçağını, insansız hava aracını, gemisini üreten bir Türkiye var. Kendi helikopterini semalarda uçuran bir Türkiye var. Daha geçen hafta jandarmamızın envanterine büyük bir gururla dahil ettiğimiz Gökbey helikopterimizin teslim törenindeydik. Hamdolsun artık kendi teknolojisini geliştiren, kendi enerji kaynaklarını çıkarabilen, kendi ekonomisiyle ayakta duran güçlü bir Türkiye var. Savunma sanayisinde yerli ve milli payı yüzde 80'i aşan bir Türkiye var. Çünkü AK Parti'nin rotasını millet çizmiştir. Milletimizin iradesi de her zaman 'Recep Tayyip Erdoğan' demiştir. Onun liderliğinde Türkiye, dünyada mazlumların sesi olmuş, zalimlerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Bizim davamız Türkiye'nin bağımsızlığı, milletimizin refahı, geleceğimizin teminat altına alınması davasıdır. İşte bu kararlılık, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır. Türkiye Yüzyılı, bizim milletimize olan bağlılığımızın, bu ülkeye duyduğumuz sevdanın en büyük ifadesidir."

"Türkiye Yüzyılı, sadece bugünü değil, yarını inşa etme iradesidir"

"Türkiye Yüzyılı"nın eğitimde, sağlıkta, savunmada, ekonomide, teknolojide zirveye çıkmış bir Türkiye demek olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı, sadece bugünü değil, yarını inşa etme iradesidir. Bu vizyon, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında ülkemizi dünya sahnesinde hak ettiği yere taşımak için attığımız dev bir adımdır. Türkiye Yüzyılı, büyük Türkiye demektir, güçlü Türkiye demektir. Bütün mağdurların ve mazlumların umudu demektir. Biz, bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu vizyon çocuklarımızın daha güzel yarınlara uyanması için Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması için başlatılmış bir kalkınma hamlesidir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı olarak milletin güvenlik ve huzurunun en büyük öncelikleri olduğunu anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her bir karış toprağında, milletimizin huzurunu korumak, güvenliğini sağlamak için nöbetteyiz. Dağda, ovada, dar geçitlerde, şehirlerde, mavi vatanda terörle, uyuşturucuyla, her türlü şer odağıyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Halkımızın huzurunu tesis etmek adına asayiş suçlarında olay sayılarını azaltırken, aydınlatma oranlarımızı yükseltiyoruz. Ülkemiz genelinde 1 Ocak-31 Ekim 2024 tarihleri arasında, kişilere karşı 10 önemli suçta olay sayıları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalırken, aydınlatma oranımız yüzde 1,3 artarak yüzde 97,8'e ulaştı. Yani her 100 olaydan 98'i aydınlatıldı. Ülkemiz genelinde yine aynı dönemde mal varlığına karşı 9 önemli suçta, olay sayısı yüzde 30 azaldı, aydınlatma oranımız ise yüzde 14,4 artarak, yüzde 81,3'e yükseldi."

"Hep birlikte Türkiye'yi yarınlara taşıyacağız"

Bu dönemde otodan hırsızlığın yüzde 60,4, kapkaçın yüzde 59,3, yankesiciliğin yüzde 54,9, motosiklet hırsızlığının yüzde 53,9, evden hırsızlığın yüzde 46,6 azaldığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu kabine dönemimizde 752 organize suç örgütünü çökerttik. Şehir eşkıyalarına karşı düzenlediğimiz 1997 operasyon sonucu 5 bin 574 şahıs tutuklandı. 106 milyar liralık maddi değeri olan mal varlığına el konuldu. 264 bini aşkın aranan şahıs yakalandı. Aynı dönemde teröre yönelik 55 bin 254 operasyon düzenledik. 1324 teröristi etkisiz hale getirdik. Bu büyük mücadeleyi veren kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Biz durmayacağız, duraksamayacağız. Bu milletin huzurunu bozmaya çalışan her kim olursa olsun karşısında bizi bulacaktır. Şunu herkes iyi bilsin, Türkiye'nin huzuruna, birliğine, beraberliğine göz dikenler, gereken cevabı almaktan asla kaçamayacaklardır."

Yerlikaya, istiklalin ve istikbalin asrı olan Türkiye Yüzyılı hedeflerine kim taş koyarsa, gözünün yaşına bakmayacaklarını, bu milletin hakkına, hukukuna halel getirmek isteyenlerin tepesine devletin demir yumruğunu indireceklerini belirtti.

Gençlerin, güçlü Türkiye'de yarınlara umutla bakacağını kaydeden Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İşte bu yüzden, birlik içinde, beraberlik içinde omuz omuza yürümek zorundayız. Hep birlikte Türkiye'yi yarınlara taşıyacağız. Hep birlikte daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için çalışacağız. Bu yolda engeller çıkabilir, zorluklar olabilir ama biz asla pes etmeyiz, etmeyeceğiz. Çünkü bizim, hayallerimiz büyük, inancımız tamdır. Hedeflerimiz net, yolumuz açıktır. Birlik olursak, beraber olursak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Biz birlikte Türkiye'yiz. Bizim davamız millet davasıdır, Evelallah, haine, alçağa boyun eğmedik, eğmeğiz de."

Yerlikaya, Balıkesir'e yapılan yatırımları da paylaştı.

Kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir ile AK Parti Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka da katılımcılara hitap etti. Tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Hakan Aka yeniden ilçe başkanlığına getirildi.

Bakan Yerlikaya, kongrenin ardından Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na makamında ziyarette bulundu.