Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'i eleştirdi

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum" şeklindeki açıklamasını eleştirdi.

Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin Meclis Başkanlığına sunduğu kripto varlıklara ilişkin yasa teklifini, " Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasına yönelik bir çaba" olarak değerlendirdi.

Türkiye'nin kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede başarısız bulunduğu için gri listeye alındığını söyleyen Koçyiğit, "Cezaevinde yakınlarına para gönderenleri gözaltına alıp tutuklayan ve bununla da terörizmin finansmanının önüne geçtiğini iddia eden bir AKP gerçeğiyle karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Demokrasi, şeffaflık, hesap verebilirlik askıda" görüşünü paylaşan Koçyiğit, bunun sonucunda da Türkiye'nin "kara para aklama cennetine" döndüğünü iddia etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "Kirada yüzde 25 sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum" açıklamasını değerlendiren Koçyiğit, "Kendisinin muhtemelen kira diye bir sorunu yok ama bu ülkede ayda 10 bin TL alan emeklinin, 17 bin 2 TL ile ay sonunu getirmeye çalışan işçinin, asgari ücretlinin ciddi bir kira sorunu olduğunu sanırım görmüyor ya da duymuyor." ifadesini kullandı.

Şimşek'in sıcak para arayışları nedeniyle çok sık İngiltere'ye gidip geldiğini belirten Koçyiğit, "Demir Leydi'ye özendiğini düşünüyoruz. Tam bir sosyal Darwinist ekonomi politikası uyguluyor; yani ölen ölsün kalan sağlar bizimdir." yorumunda bulundu.

Bakan Şimşek'in "Ekonomide büyümenin kompozisyonu iyileşiyor" açıklamasına da dikkati çeken Koçyiğit, "Yoksulun, çiftçinin büyümediği açık; bu ülkede kimin kasası büyüyor?" diye sordu.

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davayı değerlendirdi

Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davanın "demokratik siyasete kurulmuş bir kumpas" olduğunu ifade eden Koçyiğit, "Ne yazık ki AKP-MHP ittifakının yine ve yeniden rotasını baskıya, zora, zulme kırdığını Kobani kumpas davasının kararları üzerinden ifade edebiliriz." dedi.

Kayyumla yönetilen belediyelerin borçlarının Hazineye devredilmesi için kanun teklifi

Dem Parti'nin devraldığı belediyelerin batık halde olduğunu kaydeden Koçyiğit, Van Büyükşehir Belediyesinin 8,5 milyar TL, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 3 milyar 345 milyon TL, Mardin Büyükşehir Belediyesinin 3 milyar 502 milyon TL borcunun olduğunu söyledi.

Koçyiğit, kayyımla yönetilen belediyelerin borçlarının Hazineye devredilmesi ve Hazine alacağı niteliğinde olanların da silinmesini içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Gülüstan Kılıç Koçyiğit, 22 Mayıs 1975 tarihli 1902 sayılı Kanun ile de belediye borçlarının terkin edildiğini hatırlattı.

DEM Parti'li Koçyiğit, bu belediyeleri incelemesi ve rapor tutması için Sayıştay'a çağrıda bulundu.