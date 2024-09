Cumhurbaşkanı Erdoğan Narin Cinayetine Dikkat Çekti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda yaptığı konuşmasında, "85 milyon olarak hepimizin yüreğini yakan Narin yavrumuzun vahşice katledilmesi hadisesinde, birileri daha olayın ilk anından itibaren, bu cinayeti bir kamplaşma bir kutuplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şişli'de bir otelde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katıldı. Tasavvuf Müsikisi dinletisi ile başlayan programda, ilahi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve sinevizyon filmi gösterimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "40 yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan, yüzlerce Narin'i bizden alan, polis, asker, sivil, kadın, yaşlı, bebek demeden, binlerce vatandaşımızı acımasızca öldüren bölücü terör örgütünün uzantıları, aynaya bakmadan millete vicdan dersi, insanlık dersi verme cüretinde bulunuyor" dedi.

'HAZRETİ PEYGAMBER EFENDİMİZ, BİZLER İÇİN EN GÜZEL ÖRNEKTİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin Mevlid Kandili'ni kutlayarak, "Bu güzel gecenin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere; yeryüzünün farklı köşelerinde, ölümle, açlıkla, zulümle ve zalimle boğuşan tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Mevlid-i Nebi Haftası'nı her sene farklı bir başlık altında idrak ediyor. Bu seneki programların teması 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' olarak belirlendi. Hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında icra edilecek programlarla hep birlikte bu müstesna günlerin feyzinden istifade etmeye çalışacağız. Hazreti Peygamber Efendimiz, veladetinden vefatına kadar her anıyla, yaşantısıyla, sözleriyle, mücadelesiyle, bizler için en güzel örnektir. Hazreti Ayşe Validemiz, Resulullah Efendimiz'i tarif ederken; 'Yürüyen Kur'an' ifadesini kullanır. Peygamberimiz vahye aracılık etmekle kalmamış, Kur'an-ı yaşamış onun hayatının her anını tatbik ederek ete kemiğe bürünmüştür. Yoluna hayatımızı adadığımız tek insan Resulullah Efendimizdir. Bizim rehberimiz de, önderimiz de, uğruna can vereceğimiz maşukumuz da sadece ve sadece odur" dedi.

'NARİN MESELESİNİ KUTUPLAŞTIRMA ARACINA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN HER YOLA BAŞVURDULAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin cinayeti üzerinden siyaset yapıldığını belirterek, "85 milyon olarak hepimizin yüreğini yakan Narin yavrumuzun vahşice katledilmesi hadisesinde, birileri daha olayın ilk anından itibaren, bu cinayeti bir kamplaşma bir kutuplaşma aracına dönüştürmek için her yola başvurdu. Oysa ortada vahşi bir cinayet var. Ortada masum bir sabinin öldürülmesi var, ortada kalp taşıyan herkesin içine kor gibi düşen bir ateş var. Fakat buna rağmen, kimileri, 8 yaşında hayattan kopartılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor. 40 yılda yüzlerce çocuğun kanını akıtan, yüzlerce Narin'i bizden alan, polis, asker, sivil, kadın, yaşlı, bebek demeden, binlerce vatandaşımızı acımasızca öldüren bölücü terör örgütünün uzantıları, aynaya bakmadan millete vicdan dersi, insanlık dersi verme cüretinde bulunuyor. Hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bu vahşet öne sürülerek aile müessesesi hedef alınıyor. Dini kurumlar hedef alınıyor hatta ve hatta Diyarbakır halkı ve Kürt kardeşlerimiz hedef alınıyor" şeklinde konuştu.